Uso de carros elétricos aumenta no Brasil, visando sustentabilidade e reabastecimento

A ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos) constatou que o crescimento bruto do uso de carros elétricos cresceu em quase 80% até este mês de abril, comparado ao mesmo período em 2021. Um grande atrativo destes veículos é o seu baixíssimo impacto no meio ambiente, com uma emissão praticamente nula de CO2 e demais poluentes.

A bateria do carro elétrico consiste num conjunto gerador que é recarregado diretamente em uma tomada específica, geralmente em uma estação de recarga, vantagem de não depender de postos, ainda mais com a alta no preço da gasolina. Em Salvador e região metropolitana, o abastecimento do veículo pode ser realizado de forma gratuita no Shopping da Bahia, graças ao Projeto Corredor Verde, que a Coelba trouxe para promover o uso de fontes renováveis de energia.

Ainda que aparente maior autonomia ao abastecer o carro, o valor de compra de um carro elétrico é bem maior do que um carro popular, por se tratar de um produto novo no mercado. Mas considerando seus benefícios e vantagens, pode se tratar de uma realidade cada vez mais acessível.