Uso de máscara volta a ser exigido nas dependências do TRE-BA

Com a elevação da curva nos casos da Covid-19 no estado, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o retorno do uso das máscaras nas dependências do Eleitoral e nos Cartórios Eleitorais dos municípios baianos.

A medida consta na Portaria TRE-BA Nº 904, publicada na edição extra do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta segunda-feira (21).

A ação é destinada para todos(as) Desembargadores(as) Eleitorais, juízes(as) eleitorais, advogados(as) e servidores(as). O uso do equipamento de proteção ainda se estende para estagiários(as), demais colaboradores(as) e visitantes.