V Festival de Samba Junino promete esquentar o São João de Salvador

Próxima sexta-feira (24), acontece o V Festival de Samba Junino, promovido pela Liga do Samba Junino, projeto contemplado na categoria Festival, do Prêmio Samba Junino – Ano IV, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador. O evento acontece a partir das 17h, no final de linha do Garcia. O show terá participação de diversos grupos para celebrar os cinquenta anos desta manifestação cultural genuinamente soteropolitana.

No festival acontecem os concursos de canção, rainha e melhor grupo, avaliados por uma comissão julgadora e, também, pelo público presente, que, como enaltece o produtor de eventos da Liga Vagner Shrek, “não avaliam, mas a energia, a participação de quem tá assistindo, com certeza, influencia a opinião dos jurados”. Outros tópicos que serão julgados são ineditismo das canções, melhor rainha sambadeira e desempenho geral do grupo levando em consideração o figurino, repertório, rainha e envolvimento do público durante as apresentações.

O V Festival contará com a participação dos grupos Sambão da Mucumg, Samba Fogueirão, Samba Jaké, Samba Neguinho, Samba Duro VS, Hody Bamba, Samba Chama, Sambalança, Off Scalla, Samba Skorpio, Vai Kem Ké, Samba do Índio Tamoios, Samba Dú Papelão, Samba Duro de Terreiro, Samba Chile, Samba Coral, Balão de Ouro, Samba Zumbaê, Samba Tororó, Samba Futuka, Samba do Morro e Samba Leva Eu.

Já no domingo (26), a partir das 16h, para apresentar o resultado da apuração realizada pela comissão, acontece o desfile dos campeões, com os já tradicionais arrastões dos grupos vencedores, na Avenida Almirante Alves Câmara no Engenho Velho de Brotas.

Para Vagner Shrek, Diretor Administrativo e Gerente de Projetos da Liga do Samba Junino, “o Samba Junino é o conservatório de música na periferia, nesse ambiente cultural, adultos, jovens e crianças têm o seu primeiro contato com a nossa música, fruto de uma herança ancestral africana. E, para democratizar ainda mais o acesso a nossa cultura, o festival e o desfile serão disponibilizados nas redes sociais da Liga do Samba Junino para alcançarmos um público ainda maior”.

Para Vagner Rocha, Gerente de Patrimônio Cultural da FGM, “a diversidade e riqueza cultural do Samba Junino revelam que Salvador também tem São João, com identidade própria. Após dois anos de pandemia, é gratificante ver os grupos voltarem a ocupar as ruas da cidade com seus festivais, arrastões e concursos, demonstrando a força dessa manifestação afro-brasileira que só existe em Salvador”.