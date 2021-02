Vaca aprende a desarmar cerca elétrica e assusta dono: 'Inédito'; veja o vídeo

Um fazendeiro de Vermont (EUA) começou a encontrar a cerca elétrica, feita para manter as vacas dentro do curral, desativada. Desconfiado, ele começou a observar o local e acabou descobrindo que os próprios animais desenvolveram um método para desarmar a barreira sem tomar um choque.

Wylie Wood, que nunca tinha visto algo assim, conseguiu filmar o ato de esperteza no ato. Assista:

O vídeo mostra o animal usando os dentes para agarrar a superfície de borracha que fica no canto da cerca e retirando o arranco o arame do gancho que o prende. Esta parte do cercado é feita para os agricultores não tomarem choque, mas as vaquinhas descobriram o truque.

Antes de usar os dentes para vencer a cerca elétrica, a vaca dá uma lambida para ter certeza que não levará um choque. Após conseguir se livrar do primeiro arame, o animal tira mais um deles e está livre.

"Nunca vi uma vaca fazer isso na minha vida. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava assistindo", afirmou um aturdido Woods, ao tabloide Daily Mail.

"Não tenho ideia de como ela aprendeu. Fechei várias vezes para ter certeza que ela realmente sabia, e ela abriu todas as vezes", completou.

Woods planeja começar a chamá-la de "Houdini" depois do episódio, em referência ao famoso ilusionista. Ele ainda não sabe se outras vacas aprenderam a fazer isso.