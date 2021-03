Vacina russa comprada por governadores do Nordeste será distribuída a todo país

As 37 milhões de doses da vacina russa contra covid-19 Sputinik V que serão compradas pelo consórcio dos Estados da Região Nordeste serão destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), e serão distribuídos em todo o país, a partir de abril.

A informação foi anunciada pelo governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), neste sábado (13). Os governadores do Nordeste participaram de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e representantes da Advocacia Geral da União (AGU).

Dias disse que todas as vacinas compradas por qualquer órgão prúblico ou privado, neste momento, serão destinadas ao Plano Nacional. "Toda vacina comprada por municípios, estados ou entidades privadas, será para o plano nacional de imunização e a distribuição será conforme a regra de fase 1, 2, 3 e 4 do Ministério da Saúde, conforme grupos prioritários", disse Wellington. Os contratos terão a participação do governo federal.

Reunião de governadores do Nordeste (Foto: Reprodução)

Até a próxima segunda-feira (15) os detalhes contratuais para finalização da compra devem ser organizados pela equipe técnica do Ministério da Saúde. Segundo Dias, o ministério entraria como parte intermediária na aquisição das doses.

Com a aquisição destas doses, o Brasil conseguirá atingir a meta de 50 milhões de pessoas vacinadas, segundo Wellington.

“Com isso, teremos condições de ter 20 milhões de brasileiros vacinados já agora em março. Todo o esforço vai na direção para chegar no mês de abril com 50 milhões de pessoas vacinadas”, projetou o governador do Piauí.

Bahia comprou 10 milhões

As doses da vacina Sputnik V, compradas pelo governo do estado, vão chegar em quatro lotes em abril, maio, junho e julho. As doses poderão ser aplicadas assim que chegarem ao estado, informou o governador Rui Costa.

"Esse plano sempre garantiu que utivesse uma equidade entre os estados, para que toda a população tivesse acesso às vacinas. Portanto, essas vacinas comporão o plano nacional de imunização. Os assessores ainda vão se reunir para saber como se dará essa formalidade jurídica, mas o fato é que chegarão 2 milhões em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões em junho e 20 milhões em julho", detalhou o governador.

Rui ainda enfatizou que as doses poderão ser aplicadas imediatamente, mesmo sem a aprovação da Anvisa. "A compra que estamos fazendo se baseia na lei aprovada no Congresso, que permite a compra e aplicação da vacina de laboratórios que já tenham sido aprovados em outros países, como laboratório russo, chinês, da Europa. Não precisa passar pelo processo de regularização na Anvisa. Essa vacina comercializada em 49 países em todo o mundo", explicou.