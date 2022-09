Vacinação antirrábica acontece em quatro shoppings de Salvador no fim de semana

Uma edição especial da campanha de vacinação antirrábica acontece neste final de semana em pontos comerciais de alta circulação de Salvador - no sábado, das 9h às 16h, e no domingo, das 12h às 17h, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Os pontos vão funcionar em esquema de drive-thru no Shopping da Bahia (Estacionamento I, em frente ao Capemi), e outros quatro pontos nos shoppings da Bahia (Pet Park), Bela Vista (L1 – Alameda de Serviços), Paralela (Pet Park – praça de eventos) e Salvador (Estacionamento G1 – Setor Verde – Alameda de Serviços).

A meta é vacinar 190 mil cães e gatos na cidade. Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes.

De acordo com a secrtaria, o último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004. No entanto, nos últimos anos, Salvador registrou casos confirmados de raiva em morcegos e, com isso, os cães e gatos de estimação ficam vulneráveis ao contato.

Orientações

Os tutores que forem até os pontos drive-thru devem levar os animais dentro do carro, com coleira e guia, ou em caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes. O ideal é que além do condutor do veículo, tenha uma outra pessoa para conter o animal durante a vacinação.

Os animais não devem ser vacinados pela janela, tendo a porta do carona ou traseira aberta para a realização da imunização. Nos casos de cães de grande porte, a aplicação da dose deve ser realizada fora do veículo, para a segurança do vacinador e do tutor. Nesses animais é aconselhável o uso de focinheira.

A oferta da vacina também acontece em 100 postos de saúde e com duplas volantes de agentes de endemia que percorrem as ruas da capital de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 14h. A lista completa dos locais está disponível no site e nas redes sociais da Prefeitura, além do canal Fala Salvador 156 e pelo telefone do CCZ (71) 3611-7331, onde é possível também tirar dúvidas.