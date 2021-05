Vacinação contra covid-19 é ampliada até 21h em Salvador nesta sexta (21)

A prefeitura de Salvador informou que vai estender o atendimento na vacinação contra a covid-19 até 21h nesta sexta-feira (21) em alguns postos de drive-thru e fixos. A justificativa foi a alta procura do público de idade igual ou superior a 57 anos, que começou a ser imunizado hoje. Houve registro de filas em vários locais.

Vão funcionar até mais tarde os seguintes drives: Faculdade Universo – Campus Avenida ACM, Shopping Bela Vista, Faculdade Bahiana – Unidade Brotas, Faculdade Bahiana – Unidade Cabula, Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu, 5º Centro de Saúde – Barris, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos e Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio.

Quem não estiver de carro, também pode comparecer a um dos pontos fixos, montados na Faculdade Bahiana – Unidade Brotas, Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu, e 5º Centro de Saúde – Avenida Centenário.

Todas as pessoas habilitadas para a vacinação e que estão cadastradas no site da SMS podem se dirigir aos pontos de imunização até às 21h, com todos os documentos exigidos e serão vacinados.