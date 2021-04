Vacinação contra Covid-19 em Salvador segue exclusiva para segunda dose

A vacinação contra a Covid-19 segue em Salvador apenas com aplicação da segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde, nesta terça-feira (13). A estratégia acontecerá das 8h às 16h, em sete drives e seis pontos fixos. A aplicação da primeira dose será retomada quando uma nova remessa de imunizantes for encaminhada pela gestão federal para a cidade.

Para completar o esquema vacinal, basta ser observada a data de retorno no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ou verificar no cartão de vacina obtido na ocasião da primeira aplicação. Os cidadãos que receberam a primeira dose através do serviço Vacina Express não precisam fazer novo agendamento – as equipes retornarão às residências de acordo com a data de reforço programada no sistema.

Pontos de vacinação da segunda dose – idosos e trabalhadores da saúde

Drive e fixo

- FTC Paralela

- Barradão

- 5º Centro de Saúde Clementino Fraga

Drive thru

- Faculdade Universo

- Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu

- Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Brota

- USF San Martin III.

Pontos Fixos

- Unidade Básica de Saúde Virgílio de Carvalho – Bonfim

- Centro de Saúde Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora)

- USF Colinas de Periperi.