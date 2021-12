Vacinação contra covid terá postos em igrejas, rodoviária e aeroporto; confira

A prefeitura de Salvador vai fazer uma nova estratégia de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana. Postos volantes de vacinação serão instalados nos pontos mais movimentados da cidade para alcançar os públicos de 1ª, 2ª e 3ª doses.

A vacinação vai acontecer das 8h às 18h. Pessoas que moram em outras cidades também poderão se vacinar, pois não é necessário ter o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para ter acesso às doses.

É necessário levar original e cópia do documento de identidade com foto, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizada, cartão de vacina e comprovante de residência da cidade onde mora.

Confira o esquema de imunização:

Sábado (4)

Público-alvo

1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais;

1ª dose para adolescentes com comborbidades, gestantes, puérperas com idade entre 12 e 17 anos;

2ª dose da Coronavac com aprazamento até 04/12/2021

2ª dose da Oxford e Pfizer com aprazamento até 03/01/2021;

3ª dose dos imunossuprimidos com 2ª dose recebida até 06/11/2021;

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com 2ª dose recebida até 06/07/2021.

Locais de vacinação:

15 pontos de vacinação volantes, fixos e drives

Shoppings:

Barra - ponto fixo

Da Bahia - ponto fixo

Itaigara - ponto fixo

Bela Vista - drive thru

Estações de transbordo: Lapa e Mussurunga

Feira de São Joaquim

Aeroporto de Salvador

Terminal rodoviário

Domingo (5)

Público-alvo

1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais;

1ª dose para adolescentes com comborbidades, gestantes, puérperas com idade entre 12 e 17 anos;

2ª dose da Coronavac com aprazamento até 05/12/2021

2ª dose da Oxford e Pfizer com aprazamento até 04/01/2021;

3ª dose dos imunossuprimidos com 2ª dose recebida até 07/11/2021;

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com 2ª dose recebida até 07/07/2021.

Locais de vacinação:

14 pontos de vacinação volantes, fixos e drives

Instituições religiosas:

Igreja do Bonfim

Nossa Senhora do Ó

Conceição da Praia

Assunção

Nossa Senhora Aparecida

Igreja Universal

Aeroporto de Salvador

Terminal rodoviário