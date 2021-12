Vacinação contra gripe: 23 postos aplicam reforço em crianças nesta quinta (23)

A estratégia de imunização contra gripe prossegue na capital baiana, nesta quinta-feira (23), exclusivamente para as crianças que necessitam da dose complementar. Vinte e três postos funcionarão das 8h às 17h para atendimento a esse público.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) chama a atenção de pais e responsáveis para a importância da dose complementar da vacina contra gripe em crianças que nunca foram vacinadas contra influenza e receberam pela primeira vez o imunobiológico em 2021. De acordo com o fabricante, para os indivíduos que recebem a vacina pela primeira vez, a imunidade só é garantida com a administração do esquema de duas doses com intervalo de 30 dias entre as mesmas.

Confira a lista dos postos:

Distrito Sanitário - Pau da Lima

. USF Vila Canária

. USF Dom Avelar

. USF Nova Brasília

. USF Pires da Veiga

Distrito Sanitário - Brotas

. UBS Manoel Vitorino

Distrito Sanitário - Barra

. Multicentro Adriano Pondé

Distrito Sanitário - Centro Histórico

. Multicentro Carlos Gomes

Distrito Sanitário - Liberdade

. Multicentro Professor Bezerra Lopes

Distrito Sanitário - Itapuã

. USF Mussurunga 1

Distrito Sanitário - São Caetano/Valéria

. USF Antônio Lazzarotto

. USF Frei Benjamin

Distrito Sanitário - Itapagipe

. USF Joanes Leste

. USF Joanes Centro Oeste

Distrito Sanitário - Cajazeiras

. USF Yolanda Pires

. USF Cajazeiras IV

Distrito Sanitário - Cabula/Beiru

. USF Fernando Filgueiras

Distrito Sanitário - Subúrbio Ferroviário

. USF São João do Cabrito

. USF Alto do Cruzeiro

. USF Alto da Terezinha

. USF Alto de Coutos 1

. USF Fazenda Coutos 1

. USF Estrada da Cocisa

Distrito Sanitário - Boca do Rio

. USF Parque de Pituaçu