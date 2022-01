Vacinação contra gripe é exclusiva para idosos neste sábado em Salvador

A vacinação contra gripe acontece em Salvador neste sábado (8) exclusivamente para idosos com 60 anos ou mais. A estratégia terá mais de 50 pontos de imunização, funcionando das 8h às 16h. Por conta disso, a vacinação contra covid-19 está suspensa e deve voltar na segunda (10).

Para se vacinar, o idoso deve apresentar cartão SUS vinculado a Salvador, caderneta de vacina e documento de identificação com foto. A estratégia é garantir a imunização do público mais vulnerável diante do surto de gripe que atinge a cidade.

A vacinação acontece com 150 mil doses doadas pelo governo paulista, através do Instituto Butantan.

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, diz que diante da situação foi preciso prorrogar o prazo de mobilização contra a gripe. A cidade não atingiu a meta de vacinação de alguns públicos prioritários, inclusive os idosos, que são mais suscetíveis ao surgimento de algumas doenças infectocontagiosas do aparelho respiratório.

“Para revertermos esse cenário estamos promovendo o Dia da Sabedoria para que nossos idosos, muito sábios, não percam mais esta oportunidade de se imunizar contra a influenza”, diz.

Veja os postos:

Postos da estratégia Dia da Sabedoria:

DISTRITO SANITÁRIO CENTRO HISTÓRICO

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, USF Terreiro de Jesus e UBS Péricles Cardoso (Barbalho).

Pontos extramuros: Estação da Lapa e Feira de São Joaquim (Med Móvel funcionará na Estação do Samba, espaço ao fundo da Feira).

DISTRITO SANITÁRIO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Pontos fixos: USF Beira Mangue, USF Itacaranha, USF Colinas de Periperi, USF Vista Alegre, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos), USF Ilha Amarela, UBS Sérgio Arouca (Paripe).

Drive-thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

DISTRITO SANITÁRIO DE CAJAZEIRAS

Pontos fixos: USF Cajazeiras XI e USF Cajazeiras V.

DISTRITO SANITÁRIO DE ITAPUÃ

Pontos fixos: USF Parque São Cristóvão, USF Nova Esperança e USF KM 17 (Itapuã).

Pontos extramuros: Estação Mussurunga.

DISTRITO SANITÁRIO BARRA/RIO VERMELHO

Ponto fixo e drive-thru: 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos extramuros (das 9h às 16h):( Shopping Itaigara, Shopping Barra, Shopping Salvador e Shopping da Bahia.

DISTRITO SANITÁRIO CABULA/BEIRU

Pontos fixos: USF Resgate, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro) e USF Cabula VI.

DISTRITO SANITÁRIO PAU DA LIMA

Pontos fixos: USF João Roma Filho (Estrada Velha do Aeroporto), USF Canabrava, UBS Pires da Veiga (Pau da Lima) e UBS Castelo Branco.

Drive-thru: Unijorge Paralela.

DISTRITO SANITÁRIO SÃO CAETANO/VALÉRIA

Pontos fixos: USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Recanto da Lagoa I, USF Capelinha, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro) e UBS Frei Benjamin (Valéria).

DISTRITO SANITÁRIO BROTAS

Pontos fixos: USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), UBS Manoel Vitorino (Brotas) e UBS Mário Andrea (Sete Portas).

DISTRITO SANITÁRIO LIBERDADE

Pontos fixos: USF IAPI e UBS Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo).

DISTRITO SANITÁRIO BOCA DO RIO

Pontos fixos: USF Imbuí, USF Curralinho, USF Pituaçu e USF Zulmira Barros (Costa Azul).

DISTRITO SANITÁRIO ITAPAGIPE

Pontos fixos: UBS Virgílio de Carvalho (Dendezeiros) e UBS Ministro Alckmin (Massaranduba).

Drive-thru: Vila Militar (Dendezeiros).