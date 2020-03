Vacinação contra gripe em Salvador segue em unidades e drives thru nesta terça (31)

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza segue nesta terça-feira (31), na capital baiana, em 38 postos de referência espalhados pela cidade, além dos drives thru da Arena Fonte Nova, no Quinto Centro de Saude, nos Barris e no Centro de Convenções, implementados - onde os idosos com 60 anos de idade ou mais são imunizados sem sair do carro para evitar a proliferação do novo coronavírus - das 8h às 13h.

A definição da estratégia visa garantir o uso racional das doses uma vez que o estoque do imunológico é considerado baixo, visto a grande procura pela vacina nos postos. Nesta segunda-feira (30), foram aplicadas 18.631 doses nos postos e drive-thru.

“Ficamos felizes com a procura pela imunização desde o início da estratégia em Salvador. Muito do sucesso de adesão que conseguimos alcançar se deve à implantação do sistema Drive Thru que garantiu agilidade na proteção dos idosos e evitou possíveis transtornos que poderiam acontecer com a aglomeração de pessoas nos postos de saúde”, destacou Doiane Lemos, subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis.

Contemplados

Nessa primeira etapa da campanha, serão contemplados idosos (acima de 60 anos) e trabalhadores de saúde como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor. Desde o início da estratégia foram imunizadas mais de 267 mil pessoas desse público-alvo.

Para os trabalhadores de saúde a vacinação ocorrerá apenas nas 38 unidades básicas (os Drives Thru são exclusivos para os indivíduos da terceira idade). Esse público deverá apresentar além do documento de identificação e cartão do SUS, a carteira profissional.