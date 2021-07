Vacinação contra gripe teve movimento intenso nesta terça-feira em Salvador

Após a abertura para o público geral a partir de seis meses de idade, a campanha de vacinação contra a gripe registra alta procura em Salvador. O movimento foi intenso em diversos pontoas da capital nesta terça (6). No Multicentro Amaralina, mais de 500 doses foram aplicadas no período da manhã.



O arquiteto Leonardo Sampaio tem 29 anos e diz que procurava a vacina há algum tempo na rede privada. “Quando surgiu essa oportunidade, eu vim o quanto antes para ajudar a minha imunidade, criando um reforço, até porque o tempo está mais frio e precisamos nos cuidar”.



Os cidadãos podem se dirigir a um dos 107 postos fixos ou ao drive-thru instalado no Shopping Barra, sempre das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. A abertura da estratégia para o público em geral acontece após recomendação do Ministério da Saúde devido à baixa adesão à campanha de vacinação registrada em todo o país. Até o momento, pouco mais de 316 mil indivíduos foram imunizados na capital baiana, o que corresponde a 32% do público eletivo residente no município estimado no início da estratégia.



Subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, destaca que a campanha contra a gripe está em curso desde o mês de abril e é de suma importância para que a população não baixe a guarda para os vírus Influenza A e B, que têm capacidade de gerar óbitos e complicações. “Além disso, nós precisamos estar vacinados para ter esse enfrentamento nos meses de inverno, pois os vírus costumam ter uma circulação maior neste período”, completa.



Doiane Lemos aponta que as pessoas devem obedecer a um intervalo de 14 dias entre os imunizantes da gripe e Covid-19. “Após esse período, é possível se dirigir aos postos e receber a dose da vacina”, finalizou.