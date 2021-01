Vacinação por drive-thru para profissionais da saúde começa em Salvador

A vacinação por drive-thru contra a covid-19 começou a ser realizada nesta quinta-feira (28), em Salvador. Por enquanto, a imunização é exclusiva para profissionais de saúde. O que mudou é que, antes, apenas o pessoal da linha de frente podia ser vacinado. Agora, todos os trabalhadores de hospitais públicos e conveniados podem ser protegidos, independentemente da área de atuação. Segundo a prefeitura, até domingo, 35 mil pessoas devem ser vacinadas.

Os locais com vacinação são Arena Fonte Nova, Centro de Convenções, e o 5º Centro de Saúde Clementino Flagra, nos Barris. A imunização começou por volta das 8h. Na Arena Fonte Nova, a fila estava alcançando a região de Nazaré.

O prefeito Bruno Reis disse que a expectativa é concluir esta etapa de vacinação até sábado. "Ampliamos hoje o atendimento para os trabalhadores dos hospitais públicos e contratualizados do SUS. No sábado vamos iniciar a vacinação em 10 unidades. Nossa expectativa é até o domingo concluir a vacinação da essa etapa", disse.

São seis baias de vacinação na Fonte Nova e cada atendimento leva de 5 a 10 minutos porque os agentes de saúde estão checando os dados antes de aplicar o imunizante.

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

Fura fila

Para evitar que alguém que não é da saúde consiga se vacinar, a prefeitura montou uma esquema de checagem. Funciona assim: os hospitais mandam a lista dos profissionais de saúde para a Prefeitura, o Município checa com o Ministério da Saúde, e depois devolve as listas para os hospitais com os possíveis ajustes. Então, o hospital checa e assina o documento. Em seguida, os profissionais não avisados através de mensagem de celular.

Na hora da vacinação, os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde responsáveis pela imunização checam se o nome da pessoa que está na fila consta na lista daqueles que serão vacinados, por isso é importante que os profissonais de saúde não esqueçam de levar o documento de identidade.

Lista de hospitais que os trabalhadores poderão ser imunizados nos drive thrus

01 - Hospital Municipal de Salvador;

02 - Hospital Martagão Gesteira;

03 - Hospital Santa Izabel;

04 - Hospital Ana Nery;

05 - Hospital da Mulher;

06 - Hospital Roberto Santos;

07 - Hospital Geral do Estado (HGE);

08 - Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES);

09 - Hospital Manoel Vitorino;

10 - Hospital Geral Ernesto Simões Filho;

11 - Hospital Otávio Mangabeira;

12 - Maternidade João Batista Caribé;

13 - Hospital Eládio Lasserre;

14 - Maternidade José Maria de Magalhães Neto;

15 - Maternidade Tsylla Balbino;

16 - Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA);

17 - Maternidade Climério de Oliveira;

18 - Hospital Espanhol;

19 - Hospital Santa Clara;

20 - Instituto Couto Maia;

21 - Hospital Juliano Moreira;

22 - Hospital Especializado Mário Leal Ferreira;

23 - Maternidade Albert Sabin;

24 - Hospital do Subúrbio;

25 - Hospital Professor Carvalho Luz;

26 - Hospital Salvador;

27 - Hospital Dois de Julho.