Vacinação: Salvador cadastra gestantes, lactantes, puérperas e pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador iniciou o cadastramento de gestantes, lactantes e puérperas (de 45 dias de após a data do parto) para vacinação contra a covid-19 em Salvador. A aplicação da vacina para esses grupos começa na sexta-feira (07). Os locais de vacinação ainda serão divulgados.



O processo funciona de forma semelhante ao cadastro das pessoas com comorbidades. Para garantir segurança e evitar fraudes, a Prefeitura desenvolveu uma plataforma digital (www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br) para a atualização dos dados clínicos dessas mulheres com idade superior a 18 anos, gestantes, lactantes ou puérperas. O acesso ao sistema é restrito ao médico que utiliza o mesmo login e senha do site do Cremeb. As gestantes que realizam pré-natal nas unidades do Sistema Único de Saúde da rede municipal de Salvador serão incluídas automaticamente na lista.



“A orientação é que as gestantes, lactantes e puérperas procurem os médicos onde fazem o acompanhamento para que o profissional realize o cadastro. A inclusão do nome na lista será obrigatória para que possam ter acesso ao imunizante contra o novo coronavírus em nossa cidade. É um procedimento simples, eficaz e que traz mais transparência ao processo de vacinação em Salvador”, justificou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.



Pessoas em situação de rua



A SMS também iniciará o processo de cadastramento das pessoas com comorbidade que estão em situação de rua. A inserção dos pacientes na lista será feita pelos médicos que atuam no programa Consultórios de Rua e realizam o acompanhamento contínuo dessa população.



Serão contempladas as pessoas com 40 anos ou mais de idade e com comorbidade dentro das elencadas e autorizadas para vacinação pelo Plano Nacional de Imunização. As gestantes, lactantes e puérperas com idade igual ou superior a 18 anos que estão em situação de rua também serão cadastradas pela equipe dos Consultórios de Rua.