Vacinação: Saúde inicia cadastro de cuidadores de idosos autônomos em Salvador

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta terça-feira (11) o cadastro dos cuidadores de idosos autônomos que atuam na capital baiana para a vacinação contra a covid-19.

O registro deve ser feito através da plataforma digital da Prefeitura, que pode ser acessada clicando aqui.

Para estar habilitado para campanha de imunização, o cuidador autônomo terá que anexar pelo menos um dos documentos de comprovação da atividade: a cópia da última nota fiscal emitida, comprovante atualizado de pagamento do ISS, declaração do imposto de renda, comprovante do e-Social ou carteira de trabalho assinada com a descrição da função de cuidador.

A documentação será avaliada por uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Caso os documentos anexados estejam em conformidade, o nome do profissional será incorporado no site da pasta e poderá ser consultado no site da SMS.