Vacinação tem novos públicos a partir desta terça (27) em Salvador; veja onde se vacinar

Após anúncio do prefeito Bruno Reis, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na noite desta segunda (26), o início da vacinação contra a covid-10 para mais dois públicos a partir desta terça-feira (27) em Salvador. O primeiro grupo é de trabalhadores da Educação com idade a partir de 40 anos, da educação infantil ao ensino médio das redes pública e privada da cidade. O outro grupo é de pacientes transplantados, que foram cadastrados pelos respectivos médicos que o acompanham no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).



A imunização também continua para os rodoviários com idade a partir de 50 anos; cidadãos que vão completar 60 anos em 2021, nascidos entre 24 de julho e 31 de dezembro de 1961; idosos que já completaram 60 anos; pessoas com Síndrome de Down; pacientes em hemodiálise; nutricionistas e demais autônomos; trabalhadores da saúde e agentes de segurança pública. Já a segunda dose está garantida para idosos e trabalhadores da saúde, assim como os serviços Hora Marcada e Vacina Express.



Pacientes transplantados – A vacinação acontece das 8h às 16h e, no ponto de vacinação, devem apresentar um documento oficial com foto. A aplicação da dose acontece nos drive-thrus da Arena Fonte Nova – Nazaré, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde – Barris, Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Cabula e Vila Militar – Dendezeiros.



Os pontos fixos estão localizados na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras, USF Resgate, USF Federação, USF Santa Luiza, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e 5º Centro de Saúde – Barris.

Rodoviários – Para ter acesso ao imunizante, o trabalhador deve conferir o nome na lista disponibilizada no site da SMS. No ponto de imunização, deverá apresentar obrigatoriamente uma cópia impressa do último contracheque.

A ação acontece das 8h às 16h nos drive-thrus da Arena Fonte Nova – Nazaré, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde – Barris, Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Cabula e Vila Militar – Dendezeiros.



Os pontos fixos estão localizados na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras, USF Resgate, USF Federação, USF Santa Luiza, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e 5º Centro de Saúde – Barris.

Também haverá pontos exclusivos na Garagem Iguatemi – Avenida Santiago de Compostela, 370, Parque Bela Vista; Garagem Pirajá – Campinas de Pirajá, 62; e Garagem Itacaranha – Avenida Afrânio Peixoto, s/n.



Idosos, pessoas com Síndrome de Down e pacientes em hemodiálise – Os idosos que completam 60 anos em 2021, nascidos entre 27 de abril e 31 de dezembro de 1961, podem receber a primeira dose, das 8h às 16h, nos pontos drive-thru da Arena Fonte Nova – Nazaré, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde – Barris, Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Cabula e Vila Militar – Dendezeiros.



Os pontos fixos estão localizados na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras, USF Resgate, USF Federação, USF Santa Luiza, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e 5º Centro de Saúde – Barris.



Nestes mesmos postos e horários acontece a vacinação para pessoas com Síndrome de Down. Para ter acesso à dose é preciso estar com o nome cadastrado no site da SMS, e apresentar documento oficial de identificação com foto no ato da vacinação.



Da mesma forma, os pontos também podem ser acessados pelos pacientes em hemodiálise, que devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e, no ato da vacina, apresentar documento oficial de identificação com foto.



Trabalhadores da saúde, doulas e autônomos – Para serem beneficiados com a primeira dose, todos devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS. Os trabalhadores da saúde devem apresentar no local um documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque ou do contrato social.



Já os autônomos (médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos) precisam apresentar documento oficial de identificação com foto, carteira do conselho de classe e cópia impressa do último Imposto de Renda, ou do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do contrato ativo de pessoa jurídica ou da última nota fiscal.



As doulas devem apresentar documento oficial de identificação com foto, além de apresentar cópia impressa do Imposto de Renda, ou do ISS, ou nota fiscal ou contrato de trabalho com firma reconhecida em cartório.



Os pontos de vacinação funcionam das 8h às 16h e estão localizados na Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Brotas (drive e fixo), Parque de Exposições – Paralela (drive), Unijorge – Campus Paralela (drive e fixo), Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros (fixo) e Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu (drive e fixo).



Trabalhadores da Educação e agentes de segurança pública – Os trabalhadores da Educação devem estar em plena atividade na educação básica das instituições privadas e públicas, ter a partir de 40 anos de idade e estar com o nome na lista disponível no site da SMS. No ato da vacina, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto mais cópia impressa do último contracheque ou cópia impressa do contrato de trabalho pessoa jurídica atualizado.



Os policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares e civis, bombeiros, agentes de salvamento e trânsito, agentes penitenciários, fiscais de medidas restritivas e guardas civis municipais devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, nome cadastrado no site da SMS e ter idade igual ou superior a 45 anos. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.



Os pontos de vacinação funcionam das 8h às 16h e estão situados na Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Brotas (drive e fixo), Unijorge – Campus Paralela (drive e fixo), Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu (drive e fixo), Parque de Exposições – Paralela (drive) e Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros (fixo).



Segunda dose – A segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde serão aplicados nos postos abaixo apenas das 13h às 16h. Antes de comparecer a um dos postos, é preciso ser observada a data de retorno sinalizada no cartão de vacina recebido na ocasião da primeira aplicação.



Os pontos de imunização estão situados na FTC Paralela (drive e fixo), Faculdade Universo – Campus ACM (drive), Barradão – Canabrava (drive e fixo), Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio (drive), Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina (drive), USF San Martin III (drive), Shopping Bela Vista (drive), Clube dos Oficiais – Dendezeiros (fixo), UBS Ramiro de Azevedo – Nazaré (fixo), UBS Colinas de Periperi (fixo), USF Yolanda Pires – Fazenda Grande I (fixo), USF Nova Esperança (fixo), USF João Roma Filho – Jardim Nova Esperança (fixo), USF Vila Nova de Pituaçu (fixo) e USF Recanto da Lagoa (fixo).



Os cidadãos que foram imunizados em casa através do Vacina Express não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.



Vacina Express – Os idosos com 60 anos ou mais também podem fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express, pelo site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br , preferencialmente para idosos com acamados ou com dificuldades de locomoção.



Hora Marcada – Para ampliar e facilitar o acesso dos idosos à segunda dose da vacina contra a Covid-19, além dos sete pontos entre drive-thrus e fixos para o público-alvo, a Prefeitura disponibiliza mais 21 postos através do serviço Hora Marcada. Através do site www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br , o cidadão ou responsável pode fazer o agendamento de dia, horário e local mais próximo para completar o esquema vacinal.



A recomendação é que a dose de reforço da CoronaVac seja aplicada 28 dias após a administração da primeira. Já no caso da Oxford/AstraZeneca, o indivíduo deve retornar em 90 dias. A informação sobre a data de retorno para aplicação do reforço está contida no cartão de vacinação do imunizado na ocasião da primeira dose.



Lista de postos cadastrados para Hora Marcada:



Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho: USF da Federação.

Distrito Sanitário Boca do Rio: USF Parque de Pituaçu.

Distrito Sanitário Brotas: UBS Mario Andrea e UBS Manoel Vitorino.

Distrito Sanitário Cabula/Beiru: UBS CSU Pernambués, UBS Eunisio Coelho Teixeira, USF Fernando Filgueiras e USF Mata Escura.

Distrito Sanitário Cajazeiras: USF Cajazeiras V e USF Yolanda Pires.

Distrito Sanitário Centro Histórico: UBS Péricles Esteves Cardoso e USF Dona Iraci Isabel da Silva – Gamboa.

Distrito Sanitário Itapagipe: Joanes Centro Oeste.

Distrito Sanitário Itapuã: USF Professor Eduardo Mamede, USF Alto do Coqueirinho e USF Nova Esperança.

Distrito Sanitário Liberdade: UBS Professor Bezerra Lopes.

Distrito Sanitário Pau da Lima: UBS Castelo Branco, USF João Roma Filho e USF Vila Nova de Pituaçu.

Distrito Sanitário São Caetano/Valéria: UBS Marechal Rondon, USF Antonio Lazzarotto e USF Recanto da Lagoa.

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário: USF Tubarão e USF Fazenda Coutos III.

DRIVE THRU: Faculdade Maurício de Nassau – Campus Pituba.