Vacinômetro Bahia: 117 mil vacinados; 27 cidades já aplicaram mais de 90% das doses

A Bahia chegou, nesta quarta-feira (27), à marca de 117.734 vacinados com primeira dose, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Ainda segundo a Sesab todos os 417 municípios do estado informaram os números de doses apliacadas até as 14h desta quarta. 27 cidades já apliacaram mais de 90% das doses disponíveis. Com isso, o percentual de aplicação em relação às 284.190 doses já disponibilizadas no estado é 41,4%, nesta quarta-feira.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 104.651. Além disso, 7.510 indígenas aldeados, 5.307 idosos em instituições de longa permanência e 266 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quarta.

Além de Salvador, que tem 24.618 vacinados, as cidades com mais pessoas imunizadas com a primeira dose até o momento são Feira de Santana, com 5.944, Ilhéus, com 2.404, Vitória da Conquista, com 2.363 vacinados, seguida por Lauro de Freitas, com 1.982.

Nesta quarta, a Bahia registrou 32 mortes e 3.970 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%) em 24h. No mesmo período, 3.307 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).