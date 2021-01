Vacinômetro Bahia: estado chega a 182 mil vacinados

A Bahia segue avançando na campanha de vacinação contra a covid-19. Até as 19h deste sábado (30), já foram aplicadas em 182.083 pessoas no estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Neste final de semana, a Sesab distribui 65 mil vacinas para atender a um público-alvo de aproximadamente 58 mil idosos com mais de 90 anos. Até agora, foram distribuídas para os municípios 285.920 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 63,7%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 156.525. Além disso, 11.030 indígenas aldeados, 14.064 idosos, incluindo os de instituições de longa permanência e 467 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta.

Além de Salvador, que tem 44.422 vacinados (55,2% das doses disponibilizadas para a cidade), as cidades com mais pessoas imunizadas com a primeira dose até o momento são Feira de Santana, com 9.342 (55%), seguida por Vitória da Conquista, com 7.300 vacinados(97,7%), Ilhéus, com 3.725 (52,4%) e Itabuna, com 3.027 (75,4%). Neste sábado (30), a Bahia registrou 38 mortes e 4.078 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%).