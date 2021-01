Vacinômetro Bahia: Mais de 154 mil pessoas já foram vacinadas

A campanha de vacinação contra a covid-19 segue avançando na Bahia. Até as 19h40 desta sexta-feira (29), já foram aplicadas em 154.720 pessoas no estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Até agora, foram distribuídas para os municípios 284.321 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 54,4%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 137.418 Além disso, 9.804 indígenas aldeados, 7.069 idosos, incluindo os de instituições de longa permanência e 429 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta.

Além de Salvador, que tem 33.160 vacinados (41,2% das doses disponibilizadas para a cidade), as cidades com mais pessoas imunizadas com a primeira dose até o momento são Vitória da Conquista, com 6.423 vacinados(86%), Feira de Santana, com 5.944 (35%), seguida por Ilhéus, com 3.532 (49,7%) e Itabuna, com 2.256 (56,2%).

Segundo a Sesab, entre os municípios que receberam ao menos mil doses, Bom Jesus da Lapa é o que tem maior percentual de doses aplicadas: 98,3%. Nesta sexta (29), a Bahia anunciou a autorização para vacinar idosos acima de 90 anos, a partir de segunda (1). Além disso, as cidades que já tiverem utilizado mais de 75% das primeiras doses recebidas, receberão um lote suplentar com 54 mil doses, que serão divididas entre estas cidades. Nesta sexta, o estado registrou 34 mortes e chegou a 10 mil mortos desde o começo da pandemia de coronavírus.