Vacinômetro Bahia: mais de 84 mil já foram vacinados no estado

A campanha de vacinação contra a covid-19 segue avançando no estado. Até as 14h desta segunda-feira (25), já foram aplicadas em 84.177 pessoas na Bahia, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Ainda segundo o órgão, todos os 417 municípios do estado informaram os números de doses apliacadas. A contabilidade ainda é a partir das primeireias 171.320 doses recebibidas pelo todo estado para o começo da campanha de vacinação. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 49,1%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 74.606. Além disso, 4.308 indígenas aldeados, 4.929 idosos em instituições de longa permanência e 334 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta.

Além de Salvador, que tem 20.205 vacinados, as cidades com mais pessoas imunizadas com a primeira dose até o momento são Feira de Santana, com 3.771, Vitória da Conquista, com 2.363 vacinados, seguida por Ilhéus, com 1.960 e Lauro de Freitas, com 1.735.

Nesta segunda (25), a Bahia registrou 29 mortes e 1.423 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,3%). No mesmo período, 2.214 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%).