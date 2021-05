Vacinômetro: Bahia tem 2,6 mi vacinados; Mais de 1,2 mi com 2ª dose

A Bahia tem 2 milhões 630 mil 872 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), divulgados nesta sexta-feira (7).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 3.204.742 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 82.1%.

Ainda segundo a Sesab, 1.240.151 pessoas receberam a segunda dose. Foram distribuídas 1.385.530 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 89.5%.

Mais de 1,8 milhão de vacinados acima de 60 anos

Das 2.630.872 primeiras doses da vacina, 426.899 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 1.882.940idosos acima de 60 anos, e de instituições de longa permanência, foram vacinados. Além deles, indígenas aldeados, quilombolas, pessoas com deficiência, pacientes renais crônicos, integrantes das forças de segurança e salvamento, pessoas com deficiência, portadores de imunossupressão, pessoas com síndrome de Down,transplantados, profissionais de educação, de limpeza, gestantes, e outros grupos prioritários receberam a vacina até esta sexta (7).

Números da covid na Bahia

A Bahia registrou 91 mortes e 4.579 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,5 %) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta sexta (7). Esse é o maior número de novos casos registrados em maio. Também nas últimas 24h, 3.739 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%).