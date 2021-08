Vacinômetro: Bahia tem 6,5 mi de vacinados; 2,8 com imunização completa

A Bahia tem 6.338.146 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta sexta (30), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite. O Estado já vacinou 59,08% da população baiana acima dos 18 anos (estimada em 11.148.781) - com, pelo menos, a primeira dose.

Além disso, 249.627 vacinados foram imunizados com a vacina de dose única. Com isso, 6.587.773 já receberam ao menos uma dose contra covid-19 no estado.

Dos mais de 6,3 milhões vacinados com imunizantes de duas doses, 2.559.626 receberam também a segunda aplicação, o que somado com os imunizados com dose única faz a Bahia ter 2.809.253 pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19.



Números da covid na Bahia



A Bahia registrou 9 mortes e 627 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,1%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde deste domingo (1). No mesmo período, 1.125 pacientes (+0,1%) foram considerados curados da doença.



O número de mortes registrados em 24h é o menor no estado desde 17 de maio de 2020, quando também foram registradas nove mortes. O número total de mortes por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 25.759.