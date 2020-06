Vagas de emprego e orientações profissionais são divulgadas pelo Simm no Instagram

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho Esportes e Lazer (Semtel), segue oferecendo vagas de emprego, mesmo durante a pandemia. Nesta semana, por exemplo, há 18 postos de trabalho a serem preenchidos. As oportunidades e requisitos para ocupá-las podem ser consultadas através do perfil do perfil da Semtel no Instagram (@semtelsalvador).

Entre abril e essa segunda-feira (22), já foram disponibilizadas aproximadamente 1.630 vagas pelo Simm, em diversas áreas de atuação e voltadas para variados níveis de formação profissional, Entre elas, foram oferecidas opotrunidades para gerente financeiro, cozinheiro, supervisor hospitalar, instalador de acessórios para caminhão, auxiliar de depósito e açougueiro.

Para evitar aglomerações, o Simm modificou seu atendimento ao público durante a pandemia do novo coronavírus. O interessado pode identificar a vaga a que pretende ocupar através do Instagram e, então, entrar em contato com o teleatendimento do Simm através do telefone (71) 3202-2003. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.





Com este contato, o serviço municipal agenda a primeira entrevista do candidato com o núcleo de psicologia. Em caso de aprovação, ele é encaminhado para efetuar a última etapa da seleção na empresa que disponibilizou o posto de trabalho. A entrevista no Simm é feita em uma sala ampla com, no máximo, cinco candidatos por vez.

No perfil da secretaria no Instagram, aliás, há outros conteúdos úteis para quem busca novas oportunidades de emprego, além das vagas. Lá, podem ser encontradas dicas sobre postura profissional na entrevista e no ambiente de trabalho.