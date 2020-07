'Vai pa onde?': Giuliana Morrone usa look inusitado e vira meme

A jornalista Giuliana Morrone virou meme após aparecer no Bom Dia Brasil, da TV Globo, com um look inusitado. Vestindo uma blusa preta e um suéter branco com golas pretas, o modelito dela deu uma ilusão de ótica em que pareceu que ela estaria com a mão na cintura e lembrou os internautas do meme “Vai pa onde?”.

Além do meme, a jornalista foi comparada à Rainha Vermelha, de Alice no País das Maravilhas.

“Vai pa onde?” foi inspirado no personagem Pocoyo e traz a figura do menino com a mão na cintura. O meme ganhou ainda mais força com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, e agora o personagem tinha motivo para perguntar àqueles que desejavam furar a quarentena: “Vai pa onde?”.