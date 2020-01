'Vai ser o segundo Dia do Fico', diz Moro a rádio sobre permanência no governo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que conversou com o presidente da República Jair Bolsonaro sobre a permanência no governo e que a questão foi pacificada na sexta-feira (24). Em entrevista nesta segunda-feira (27) à rádio Jovem Pan, no programa Pânico, Moro afirmou que continua no governo e brincou com a cobrança para permanecer no ministério: "vai ser o segundo Dia do Fico".



Para reforçar a afirmativa de que continua no primeiro escalão do governo Bolsonaro, Moro, que está cumprindo agenda em São Paulo, como a entrevista ao programa, disse que embarcará em breve para Brasília.



À Jovem Pan, o ministro ainda comentou a melhora nos números da segurança pública. "Os números (de homicídios e roubos a cargas) caíram, mas eram muito ruins", afirmou Moro. "As coisas estão melhorando, mas os números remanescentes são muito altos. Até ter uma percepção melhor, vai levar um pouco mais".

O programa Pânico, que nasceu no rádio e foi adaptado para a televisão na RedeTV! e depois na Band, volta a ser transmitido em formato mais televisivo por meio de plataformas digitais. A atração fará parte da Panflix, serviço de streaming da Jovem Pan, e estreia nesta segunda-feira (27), às 12h.



A plataforma on demand ainda não tem aplicativo e o site está em versão beta (de teste), mas o novo Pânico pode ser assistido no site da Jovem Pan, no canal no YouTube do programa ou ouvido pelo rádio.



Com bancada, semelhante a um jornal televisivo, e plateia, a atração gravada nos estúdios da Panflix, em São Paulo, contará com personagens que fazem imitações. O primeiro convidado será Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública.



Em um vídeo publicado no Instagram, o radialista e humorista Daniel Zukerman mostrou os bastidores no novo Pânico. Sempre polêmico com seus temas e a forma de abordar as pessoas, o Pânico nasceu no rádio em 1993 e foi um dos expoentes da televisão. Estreou na RedeTV! em 2003, onde permaneceu até 2011, e depois começou uma nova trajetória na Band, de onde saiu em 2017.



Nesta última emissora, o programa teria chegado ao fim devido à queda expressiva do faturamento, ao alto custo da produção e à baixa audiência. A atração chegou a ser cotada para ocupar as noites de sábado do SBT.