Vai ter? Famosa cena de castração ainda é mistério na nova versão de Pantanal

Alcides, personagem interpretado pelo ator Juliano Cazarré, é protagonista de uma das cenas de maior repercussão na primeira versão da novela Pantanal, apresentada em 1990. O peão foi castrado pelo patrão Tenório (Murilo Benício) por ter um caso com a mulher dele. O novo intérprete do amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), entretanto, afirma que a cena não consta nos 150 capítulos entregues ao elenco do remake da Globo.

"Eu confesso que já li até o capítulo 150, e a castração não está lá. Eu até corri com os capítulos para ver, porque eu também estou curioso para saber", conta Juliano Cazarré em entrevista ao Notícias da TV. "Eu acho que vai ter”.

O que ele quer dizer é que a sequência pode ter sido suprimida dos capítulos propositalmente pelo autor Bruno Luperi. Em geral, os novelistas preferem discutir com os envolvidos e a direção quando há cenas de forte apelo e que exigem cuidados extras na gravação.

Na extinta Manchete (1983-1999), a novela teve 216 capítulos, mas isso não acontecerá na Globo. A trama deve exibir aproximadamente entre 160 e 170 episódios ao todo. Na primeira versão, a castração de Alcides foi ao ar no capítulo 160, quando o público viu Maria Bruaca (Ângela Leal) implorar para que Tenório (Antônio Petrin) não mutilasse seu amante.