Vai ver o Brasil na Fonte Nova? Alterações no trânsito começam 15h

A Seleção brasileira de futebol masculino entra em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta terça-feira (18), às 21h30, contra a Venezuela pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2019. Por conta da partida a Prefeitura de Salvador montou uma estrutura especial de trânsito e transporte para a região.

A partir das 17h, as avenidas Avenida Joana Angélica (entre a Rua do Carro e a Rua Santa Clara - Desterro), Ladeira da Fonte das Pedras, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Professora Anfrísia Santiago e Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira (Ladeira da Telebahia - Jardim Baiano) serão interditadas para o tráfego pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Somente veículos autorizados terão acesso a esses locais após a interdição.

O trânsito na Avenida Vasco da Gama, no trecho do Dique do Tororó, sentido Bonocô, será completamente bloqueado para o tráfego a partir das 19h, duas horas e meia antes do início do jogo. Todas as vias serão liberadas tão logo as condições de segurança permitirem.

Barra também terá bloqueios

Em dias de jogos da seleção brasileira na Copa América 2019, o tráfego de veículos na região da Barra passará por alterações em razão do evento Arena Brahma Nº 1, que acontecerá na região do Farol da Barra. Nesta terça-feira (18) tem show de Bell Marques. As modificações terão início 4h antes da partida, e o tráfego será liberado 1h após o apito final. Nesta terça-feira, a interdição terá início às 17h30, e o tráfego será normalizado por volta de 0h30.

Serão interditados o Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica (entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas) e Av. Almirante Marques de Leão (entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Dias d’Ávila). Os veículos que habitualmente trafegam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, sentido Ondina - Barra, a Rua Marquês de Caravelas, Av. Almirante Marques de Leão, Rua Dias d’Ávila e Rua Afonso Celso. Já no sentido Ladeira da Barra - Ondina, o condutor poderá acessar a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame - Chame e Av. Centenário.

Transporte

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá prolongar o atendimento de 15 linhas do sistema até 1h30 da madrugada de quarta-feira (19). Além disso, serão disponibilizados 11 veículos da frota reguladora para as Estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Esses ônibus estarão à disposição da fiscalização a partir das 20h até 1h30. Vale ressaltar, que todas as linhas de ônibus estarão operando normalmente.

Confira as linhas que terão atendimento prolongado:

CÓDIGO LINHA

0216 - Ribeira x Lapa





1604 - Base Naval/Escola de Menores X Lapa





1627 - Alto de Santa Terezinha X Lapa





1606 - Paripe/Baixa dos Sapateiros/Barra x Barroquinha



1225 - Sussuarana x Lapa



1334 - Sete de Abril Lapa



1302 - Vila 2 de Julho/Barra/Trobogy x Lapa



1003 - Aeroporto x Lapa



1333 - Est. Pirajá/Faz. Grande 1 e 2 x Boca da Mata



1343 - Est. Pirajá/Faz Grande 3/2 R1



1366 - Est. Pirajá x Castelo Branco



1041 - Mussurunga 1 x Est. Mussurunga



1042 - Mussurunga 2 (setor L/J) x Est. Mussurunga



1078 - Est. Mussurunga x Stella Maris



1123 - Terminal Acesso Norte/Saboeiro x Est. Imbuí

Expresso Copa América

Além do sistema convencional, já começaram as vendas dos bilhetes para o Expresso Copa América, no Salvador Norte Shopping (Piso L3 – Expansão) e Salvador Shopping (em frente à loja TIM situada no piso L1).

Instituído pela Semob, o serviço de transporte com linhas exclusivas para a Arena Fonte Nova, único estádio do Nordeste a participar do evento, funcionará no mesmo formato da Copa do Mundo de 2014 e do Carnaval de Salvador. Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$5 do cartão e R$ 10 de cada trecho, com taxa de estacionamento nos shoppings já inclusa.

O serviço começa quatro horas antes dos jogos e encerra em até duas horas após o fim da partida. As linhas sairão do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping direto para a Arena Fonte Nova. O ponto de embarque e desembarque para as duas linhas estará localizado embaixo do viaduto de Nazaré. A expectativa é transportar 15 mil pessoas durante a competição.

Táxi

Quem optar por ir ao estádio de táxi vai poder contar com os pontos fixos no aeroporto, rodoviária e porto de Salvador e, também, os exclusivos no entorno da Arena, que estão situados no Jardim Baiano (Parte Baixa da Ladeira), na Ladeira dos Galés (ao Longo da Ladeira), Jardim Baiano, em frente ao restaurante A Porteira ( ao longo do Dique) e na Av. Joana Angélica (ao longo do muro do Convento do Desterro). O torcedor que preferir poderá utilizar o aplicativo Táxi Mobi, exclusivo para taxistas de Salvador, que está disponível gratuitamente para celulares do sistema android e IOS.

Mototáxis - Outra opção é utilizar o serviço de mototáxi. São mais de 1,2 mil mototaxistas regulamentados disponíveis nos pontos do Jardim Baiano (parte baixa da ladeira) e Av. Joana Angélica (em frente ao Supermercado Bom Preço).

Mudança de itinerários – Além disso, haverá alterações de itinerário de algumas linhas, devido a interdição da Alça de ligação da Avenida Bonocô, Avenida Presidente Costa e Silva (Dique) e da Ladeira da Fonte das Pedras.

As linhas que circulam por essas vias terão seus itinerários modificados 3 horas antes do início do jogo e retornado o itinerário normal 2 horas após o final do jogo.

As linhas que tem origem na Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô) com destino a Estação da Lapa, via Dique terão como alternativa a Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô), Avenida General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama, Rotula do Barris, Estação da Lapa e daí segue seu itinerário normal.

Linhas com origem no Comercio /Túnel Américo Simas, com destino a Estação da Lapa via Dique a alternativa é seguir pelo Túnel Américo Simas, Avenida Presidente Castelo Branco (Avenida Vale de Nazaré), Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô), Avenida General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama, Rotula do Barris, Estação da Lapa e daí segue.

Linhas com origem Largo da Sete Portas com destino a Estação da Lapa via Dique deverão seguir pelo Largo da Sete Portas, Avenida Preseidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), Mario Leal Ferreira (Bonocô), Avenida General Graça Lessa, (Vale do Ongunjá) , Avenida Vasco da Gama, Rotula do Barris e Estação da Lapa segundo seu trajeto.

As linhas com origem do Bairro de Brotas com destino a Estação da Lapa, seguirão pela Rua Frederico Costa retornando pela parte alta da Ladeira dos Galés e seguindo para a Frederico Costa, Boa Vista de Brotas, Laurindo Regis, Aloisio de Carvalho passando Avenida General Graça Lessa, (Vale do Ongunjá), Avenida Vasco da Gama, Rotula do Barris e Estação da Lapa segundo seu trajeto.

Já as linhas com origem Baixa do Sapateiro com destino a Ladeira da Fonte das Pedras poderão seguir pela Baixa dos Sapateiros, Ladeira da Santana, Travessa Professor Antônio Borja, passando pela |Rua Santa Clara do |Desterro, Avenida Joana Angélica, Avenida Castelo Presidente Castelo Branco retornando pela Avenida Castelo Branco e daí segue o trajeto.