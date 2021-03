Vale a pena antecipar a restituição do IR para quitar uma dívida?

Vale a pena antecipar a restituição do Imposto de Renda para o pagamento de uma dívida? Anônimo



Olá Anônimo. A restituição do imposto de renda é paga de acordo com a data em que a declaração foi feita. É possível receber a restituição a partir do mês de maio, no entanto, isso vai depender das características do contribuinte, pois a Receita Federal tem critérios para realizar o pagamento. Se houver a possibilidade de antecipação da restituição através de alguma instituição financeira, fique atento atento aos juros cobrados. Normalmente são muito altos e você perde um bom valor com a antecipação. Caso o objetivo seja pagar dívidas, vale a pena antecipar mesmo pagando juros, mas tente avaliar se não há outra alternativa, pois, além dos juros da dívida que você já tem, pagará mais juros antecipando sua restituição. Porém, essa recomendação só vale se realmente não houver outra saída.





As LCIs e LCAs são boas opções de investimento nesse momento? Daniel Pereira



Olá Daniel. Todo e qualquer produto de investimento pode ser utilizado dependendo da necessidade, do perfil e da estratégia do investidor. As Letras de Crédito - tanto a LCI, quanto a LCA - são excelentes opções de renda fixa, principalmente em um cenário de alta volatilidade do mercado de renda variável. Mas é importante saber que ao optar por produtos de renda fixa, de modo geral, esse investidor está trocando rentabilidade por segurança. As Letras, assim como outros produtos com a mesma característica, acompanham a variação da Selic (taxa básica de juros) que está atualmente em 2% ao ano, o que torna para algumas pessoas um produto desinteressante, mesmo com a isenção do imposto de renda. O ideal é tentar diversificar para alcançar uma rentabilidade média maior, colocando na carteira produtos de médio risco, como Fundo Multimercados, CDBs e Debentures, opções que irão somar na rentabilidade de seus ativos e permitir uma rentabilidade melhor em termos de ganho anual, sem expor demais ao risco.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br