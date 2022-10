Vale o acesso: em despedida da Fonte Nova, Bahia tenta confirmar retorno à Série A

O Bahia terá nesta sexta-feira (28) a última chance de retornar à primeira divisão diante do seu torcedor. Recebe o Guarani, às 19h, na Fonte Nova, pela 37ª rodada da Série B, e precisa de uma vitória para garantir o acesso. Depois desse jogo restará só mais um, contra o CRB, fora de casa.

Com 58 pontos, o tricolor está na quarta colocação. Apesar de só ter vencido um jogo dos últimos oito disputados, o cenário ainda é favorável para ficar com uma das quatro vagas na Série A 2023. O time pode até conquistar o acesso se não vencer, mas aí terá que secar concorrentes.

Como o Sampaio Corrêa ganhou do Vasco (3x2), ontem, no Rio de Janeiro, não é mais possível o Bahia subir hoje em caso de derrota para o Guarani. Mas o acesso pode acontecer com um empate. Nesse caso, o Sport não pode ganhar do Operário em Pernambuco, e Londrina e Ituano têm que empatar no Paraná - todos esses jogos acontecem simultaneamente.

Nessa configuração, o Esquadrão não poderá mais ser alcançado pelos concorrentes, já que mesmo se tiver a pontuação igualada por outra equipe na última rodada, levará vantagem no número de vitórias.

Apesar das possibilidades, entre os tricolores a ordem é vencer o jogo para garantir logo a vaga na Série A e acabar com a agonia. Alguns jogadores chegaram a falar em controlar a ansiedade para não se complicar contra o time paulista. Com 47 pontos, o Guarani é o 11º colocado, já se livrou do rebaixamento e não tem chance de acesso.

“A gente tem que ser equilibrado psicologicamente, então está trabalhando isso até mesmo fora de campo, com a Michele, nossa psicóloga do clube, fazendo um trabalho específico. Acho que está sendo muito bom para nós”, disse o goleiro Mateus Claus.

O bom momento do Guarani, aliás, é ponto de alerta para o técnico Eduardo Barroca. O time de Campinas tem a quarta melhor campanha do segundo turno e na rodada passada venceu o campeão Cruzeiro no Mineirão.

“Mozart foi meu assistente quando fui treinador no Coritiba, monta equipes bastante organizadas. Vamos ter que jogar no nosso limite. A gente vai precisar continuar se desenvolvendo, sempre tendo controle do jogo, ter a bola, jogar mais próximo do gol do adversário, e ter mais oportunidades de gol que o adversário”, analisou, citando o técnico adversário.

Despedida

Além da luta para conquistar o acesso, a partida contra o Guarani será a última do Bahia na Fonte Nova em 2022. O time encerrará a participação na Série B diante do CRB, dia 6 de novembro, em Maceió.

Há expectativa pela quebra de recorde de público na Arena Fonte Nova, já que todos os ingressos para a partida foram vendidos. Até aqui, a maior marca registrada no estádio em jogos entre clubes foi de 48.183 pagantes no triunfo do Bahia por 2x1 sobre o Vasco, em agosto.

Durante o empate com o Vila Nova, no último sábado, por muito pouco a marca não foi quebrada. O borderô registrou a presença de 48.162 pagantes, só 21 a menos do que no duelo com o Vasco.

Apesar dos ingressos esgotados, não há como adiantar o público de hoje porque cerca de 29 mil lugares são reservados para sócios que têm acesso garantido, mas não necessariamente vão ao estádio.

“Temos que vencer. Buscamos os três pontos, temos que ser uma equipe equilibrada, estamos preparados, com o apoio da nossa torcida, que é muito importante. Quando tivemos o revés por 1x0 eles nos apoiaram, e foi nesse momento que a gente cresceu [no jogo contra o Vila Nova, que acabou 1x1]. Acredito que com a força de time e torcida tem tudo para dar certo”, completou Claus.