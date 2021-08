Valéria: PM apreende duas metralhadoras em acampamento escondido na mata

A polícia apreendeu armas de fogo no bairro de Valéria, em operação realizada nesta quinta-feira (19). O bairro tem vivido dias de terror, com guerra entre facções criminosas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), em apoio às equipes da 31ª Companhia Independente da PM, apreenderam também munições e drogas no bairro.

As armas foram encontradas durante rondas realizadas numa região de mata de difícil acesso. No local, os policiais encontraram um acampamento, onde estavam escondidas duas espingardas calibre 12; duas metralhadoras artesanais 9 mm; um colete balístico; 115 munições calibre 9mm; nove munições calibre 12; duas munições calibre 38; 13 pinos de cocaína; três balanças; uma faca e R$ 1.067,00.

Todo material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).