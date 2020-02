'Vamos buscar o título', diz Gilberto após classificação na Sula

A Quarta-feira de Cinzas do Bahia não poderia ter sido melhor. Em ritmo de festa, o tricolor voltou a vencer o Nacional, desta vez no Paraguai, e se garantiu na segunda fase da Copa Sul-Americana. Élber e Gilberto, duas vezes, foram os heróis do Esquadrão no país vizinho. O camisa 9 vibrou bastante com o triunfo por 3x1 e afirmou que o foco do Bahia é levantar a taça do torneio internacional.

“Muito importante para a gente (a classificação). No ano passado acabamos saindo no começo da Sul-Americana e esse ano a gente veio com uma proposta diferente. Queremos levar esse campeonato. Levamos o jogo muito a sério, eram jogos cruciais, uma competição muito importante que o clube deseja ganhar e a gente que está no elenco fica muito feliz de estar nesse processo do Bahia. Vamos buscar esse título sim”, disse Gilberto.

Com os dois gols marcados sobre o Nacional, Gilberto chegou a quatro gols com a camisa do Bahia no histórico da Copa Sul-Americana, ultrapassou Zé Rafael, que tem três, e se isolou na artilharia do clube no torneio. O adversário na segunda fase será conhecido em sorteio, marcado para o dia 13 de maio. Considerando todas competições, o artilheiro já balançou as redes sete vezes em oito partidas em 2020.

Já Élber, que também deixou a marca dele, explicou que o time não se apegou à vantagem construída no jogo de ida, que o Bahia venceu por 3x0 na Fonte Nova, e por isso partiu para o ataque contra o Nacional.

“Sabíamos que tínhamos o resultado, mas não jogamos por ele, jogamos como se estivesse 0x0 e conseguimos impor nosso ritmo. Sabia que uma hora esse triunfo fora do Brasil ia acontecer. Agora é descansar para fazer bons jogos na próxima fase e independentemente do adversário, conseguir a classificação”, analisou o camisa 7 em entrevista à Rádio Metrópole.

O elenco principal do Bahia foca agora na Copa do Nordeste. O próximo compromisso será contra o Confiança, no dia 7 de março, na Fonte Nova. Antes disso, o time de aspirantes, treinado por Dado Cavalcanti, entra em campo domingo (1º), no clássico contra o Vitória, às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.