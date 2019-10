'Vamos manter e aumentar na medida do possível', diz Mourão sobre doações às Osid

O Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou na tarde desta sexta-feira (11) que o governo federal manterá e ampliará "dentro do limite de orçamento e das possibilidades" o valor que atualmente é repassado para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

A declaração de Mourão foi dada em entrevista coletiva na sede da embaixada brasileira em Roma, na Itália. "A situação orçamentária do Brasil é complicada, mas vamos manter e ampliar os valores repassados no limite do possível", destacou .

Dados das Osid indicam que, em 2018, o governo federal foi responsável por 90% do orçamento anual da instituição, que foi de R$ 183 milhões.

"Irmã Dulce é um exemplo de fé e caridade", sintetizou Mourão, que participará das celebrações em homenagem às canonização de Dulce até segunda (14), em Roma.

Ele também está no país europeu com agenda envolvendo encontros com políticos e empresários. "Itália e Brasil são países irmãos. É a primeira oportunidade que temos de estabelecer uma aproximação oficial com o governo da Itália", afirmou Mourão que na agenda que cumpre na Itália também tem encontro marcado com o secretários administrativos do Vaticano.

* Jorge Gauthier é chefe de reportagem do CORREIO e está em Roma para fazer a cobertura da canonização de Irmã Dulce

