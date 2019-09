'Vamos neutralizar eles da melhor maneira possível', projeta Capa

A principal atividade da Toca do Leão nessa quinta-feira (16) foi diante do telão. O técnico Geninho não comandou treino em campo, mas reuniu os atletas e, juntos, estudaram o estilo de jogo do Bragantino. O líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro é o próximo adversário do Vitória. A bola rola no domingo (29), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Vitória é o 16º colocado da Série B, com os mesmos 25 pontos do Vila Nova, primeiro time da zona de rebaixamento. No topo da tabela, o Bragantino soma 48 pontos.

"Cada jogo tem uma dinâmica diferente, mas logicamente no jogo contra o líder da competição a gente tem que ter ainda mais consciência que é uma partida superdifícil, vamos jogar fora de casa, eles têm uma equipe bem qualificada. A gente vai estar bem preparado, a cada dia a gente vai se encaixando mais, demonstrando isso dentro de campo e no momento certo o resultado vai vir", garantiu o lateral esquerdo Capa.

Ele e os outros titulares no empate sem gols com o Atlético-GO, na Fonte Nova, na rodada passada, fizeram musculação e um trabalho para recuperação física. Sob a observação de Geninho, os reservas treinaram no campo comandados pelo auxiliar técnico Bruno Pivetti. O meia Felipe Gedoz, o atacante Felipe Garcia e o zagueiro Everton Sena, que se recupera de lesão na coxa, deram voltas no gramado.

O elenco rubro-negro volta a treina na sexta-feira (27) e embarca para Bragança Paulista no início da tarde de sábado (28). "A gente tem que ter um jogo bastante consistente. Professor Geninho vem passado o modo dele jogar para a gente fazer uma bela partida lá, neutralizar eles da melhor maneira possível e também impor nosso ritmo de jogo para tentar sair de lá com os três pontos", projetou Capa.