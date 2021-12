'Vamos reconstruir todas as casas', afirma Rui Costa sobre vítimas da chuva

"Vamos reconstruir todas as casas que foram destruídas pelas chuvas em parceria com as prefeituras das cidades e em locais seguros". A declaração é do governador da Bahia, Rui Costa e foi feita na manhã desta segunda-feira (27) durante entrevista ao telejornal Jornal da Manhã (TV Bahia). O chefe do executivo estadual explicou que após o volume das águas reduzirem será feito um balanço para indicar quantas casas precisarão ser reconstruídas.

Costa também destacou que abrirá linha de crédito para comerciantes que tiveram prejuízos com as chuvas nos moldes do que foi feito, no começo de dezembro, para os comerciantes do Extremo Sul da Bahia. A linha de crédito será feita pela Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia). As concessões permitem parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses para pagamento da primeira parcela, sem juros para financiamentos de até R$150 mil. Costa também informou que haverá auxílio para agricultores que perderam plantações e maquinários.

A chuva na Bahia já deixou um saldo de 18 mortos e 72 municípios em situação de emergência, o equivalente a 17,2% do total de cidades no estado. São mais de 16 mil desabrigados, 19.580 mil desalojados e dois desaparecidos, segundo a Defesa Civil do Estado (Sudec). Os feridos somam 286 - número não atualizado por falta de dados. Pelo menos 47 cidades estão sem energia elétrica ou abastecimento de água, como Amargosa e Itororó.