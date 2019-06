Van e Gedoz são relacionados pelo Vitória pela primeira vez

O Vitória terá dois reforços no jogo contra o Sport, sábado (8), às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife. O lateral direito Van e o meia Felipe Gedoz foram relacionados pela primeira vez pelo técnico Osmar Loss e estão prontos para estrear. O elenco rubro-negro finalizou a preparação para a partida válida pela 7ª rodada da Série B na manhã desta sexta-feira (7).

Destaque do Campeonato Baiano pelo Bahia de Feira, Van será titular contra a equipe pernambucana. A posição foi ocupada pelo volante Dudu Vieira nas últimas duas rodadas. Por opção, o lateral direito Matheus Rocha, titular nas três primeiras rodadas da Série B, não foi relacionado, embora tenha sido elogiado por Loss na véspera. Recém-contratado, o meia Felipe Gedoz deve começar como opção no banco de reservas.

Com quatro pontos, o Vitória é o vice-lanterna da Série B e luta para sair da zona de rebaixamento. O Sport vive situação diferente e briga para entrar no G4. A equipe pernambucana soma nove pontos e está em 8º lugar.

Confira a lista com os 20 jogadores relacionados pelo Vitória:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo;

Laterais: Capa e Van;

Zagueiros: Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo;

Volantes: Dudu Vieira, Gabriel Bispo, Leo Gomes, Marciel e Romisson;

Meias: Felipe Gedoz, Nickson e Ruy;

Atacantes: Anselmo Ramon, Ítalo, Neto Baiano, Ruan Levine e Wesley.