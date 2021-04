Variante brasileira do coronavírus causa surto em resort no Canadá

O resort de ski Whistler, um dos mais prestigiados do Canadá, virou o epicentro de um surto causado pela variante brasileira do novo coronavírus. O caso aconteceu no fim de março, e veio a público nesta semana.

O caso fez com que o Whistler fosse interditado pelas autoridades sanitárias canadenses. Até o momento, foram confirmados 877 novos casos de covid-19 advindos da variante P1 na província da Colúmbia Britânica. A localidade é agora a mais atingida em todo o mundo pela cepa além do Brasil.

O vírus mutado já se espalhou por toda a província, e já chegou na vizinha Alberta, que possui a suspeita de surto em 21 jogadores do time de hóquei no gelo Vancouver Canucks. Ainda não se sabe por quem e de que forma a variante brasileira do novo coronavírus chegou ao Canadá.

A variante P1 é até o momento a cepa do vírus mais contagiosa já descoberta, e estudos iniciais apontam que ela é a mais fatal para pessoas jovens. Além disso, a variante tem a habilidade de reinfectar vítimas.