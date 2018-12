Vasco mostra interesse em Juninho, do Bahia

Apesar do contrato com o Bahia até o final de 2019, o volante Juninho dificilmente permanecerá no clube para a próxima temporada. Além do Ceará, que tenta a renovação do seu empréstimo por mais um ano, o jogador também interessa ao Vasco.

A informação foi divulgada pelo repórter Eric Faria, no programa Seleção, do SporTV, e confirmada pelo CORREIO. Goiás e Chape também foram citados como outros interessados.

O atleta de 32 anos foi titular em 16 partidas pelo Ceará na Série A deste ano e marcou um gol, no triunfo por 1x0 sobre o Paraná, que praticamente sacramentou a permanência do Vozão na elite do futebol brasileiro.

Ainda segundo apurou o CORREIO, o desejo inicial de Juninho é voltar ao Bahia, mas a proposta do Vasco é vista com bons olhos, até mesmo pela possibilidade de jogar no Rio de Janeiro, onde nasceu e poderia ficar mais perto dos familiares.