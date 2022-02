Vaso sanitário é instalado em calçada de bar em Feira de Santana

Uma situação inusitada tem gerado confusão no conjunto Jomafa, em Feira de Santana. Um estabelecimento comercial instalou um vaso sanitário no passeio e o mau cheiro constante tem incomodado os vizinhos.

O vaso fica coberto somente por um pedaço de cerâmica e qualquer pessoa pode usar, além dos clientes do bar.

"Ele coloca umas caixas de cerveja em volta, numa altura de 2 metros, e o pessoal faz as necessidades atrás das caixas. Chama a atenção de quem passa, fica um mau cheiro, e prejudica os comércios, como um restaurante que fica do lado”, reclamou o morador Valtermir do Vale Araújo em entrevista ao Acorda Cidade.

A situação irregular será denunciada à fiscalização, segundo o morador. Ele diz ainda que o vaso provoca riscos na calçada. “Está sujeito a um pedestre enfiar o pé dentro, pois só tem um piso em cima, e o vaso está paralelo com o passeio".

Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) de Feira de Santana informou que o bar foi notificado para retirar imediatamente o vaso da calçada. O responsável pelo comércio não foi localizado para comentar.