Vaza vídeo íntimo de Natália do BBB 22; equipe tomará providências jurídicas

Vazou nas últimas horas um vídeo de Natália, do Big Brother Brasil 22, fazendo sexo oral. A equipe responsável pelas redes sociais da sister se manifestou sobre o caso, dizendo que irá tomar medidas jurídicas.

"Já temos conhecimento do vídeo que está circulando! Tomaremos as providências cabíveis!", escreveu o ADM no Twitter. "Continuem mandando os prints. Manda tudo!", pediu.

A equipe finalizou pedindo ajuda aos outros ADM dos participantes do reality. "Provavelmente isso nunca foi feito, porque é uma competição e os participantes são rivais, mas precisamos mesmo do apoio de vocês (ADMs dos outros participantes)."

Com a repercussão e o pedido da equipe de Natália, as equipes dos outros participantes do reality também entraram na corrente e pediram o fim do compartilhamento do vídeo.

ADMs de Laís Caldas, Luciano Estevan, Eslovênia, Lucas Bissoli, Bárbara Heck, Rodrigo Mussi, Brunna Gonçalves, Paulo André e Naiara Azevedo manifestaram apoio.

Alguns ex-BBBs como a baiana Lumena Aleluia também publicou sobre o assunto, relembrando que divulgar imagens íntimas é crime.

"NÃO TÁ AUTORIZADO", começou ela, usando seu bordão. "Papo retão: não é Lumãe não viu, é a lei. Natália está sendo vítima de um crime. Segundo o código penal brasileiro é crime divulgar material íntimo, cena de sexo, nudez ou pornografia, sem consentimento. Tá autorizado denunciar muito o vídeo", escreveu.