Vazamento de gás provoca explosão e atinge ao menos 10 casas no Saboeiro

Os moradores da Rua Silveira Martins, no bairro do Saboeiro, tiveram um grande susto na madrugada desta quinta-feira (24). Isso porque, por volta das 3h30, um vazamento de gás provocou uma explosão em cinco estabelecimentos comerciais que atingiu ao menos 10 casas da região.

Tamires Silva, 32, mora em frente ao local. Mesmo a 20 metros de distância da área de explosão, ela conta que o barulho foi tão alto que tirou todo mundo da cama assustado, sem saber o que de fato teria acontecido.

"A gente deu um pulo, foi muito alto. Não tinha quem ficasse acordado com todo aquele barulho que foi. Acordei sem saber o que foi, pensei que era batida de carro ou caminhão. Porém, quando vi o estrago, percebi que teria sido algo muito maior", diz.

Os estabelecimentos da área de alimentos ficaram todos destroçados. A hipótese que se aponta é que uma explosão teria iniciado a de outros botijões. No local, funcionavam lanchonetes que comercializavam açaí, cachorro-quente, hambúrguer e outros lanches.

O prejuízo, no entanto, não foi só por lá. Dezenas de casas tiveram os vidros de janela quebrados com o ocorrido. A casa de Tamires não ficou de fora e amanheceu com estilhaços espalhados sobre o chão em toda parte.

"Quando eu olhei para o chão, só via vidro e foi aí que percebi que tinha sido uma explosão. E não foi só aqui, quase todo mundo teve os vidros quebrados. Só uma vizinha que estava com a janela aberta se livrou do prejuízo", relata.

Ao longo desta manhã, equipes da Defesa Civil de Salvador estão fazendo a vistoria no lugar da explosão. Em nota, a Codesal informou que a vistoria, realizada conjuntamente com a Sedur, constatou perda total e necessidade de demolição da construção.

O prédio residencial que fica em frente, também vistoriado pela Codesal, teve as esquadrias atingidas, mas não foi necessário a evacuação. Foram acionadas a Coelba, Embasa, Polícias Militar e a Transalvador, que interditou parte da pista em função da operação de remoção de detritos, feita pela Limburb.