Vazamento em adutora reduz oferta de água em 45 bairros de Salvador; veja lista

O abastecimento de água está ocorrendo com oferta reduzida em quase um terço dos bairros de Salvador, e também no município de Simões Filho, na Região Metropolitana, devido a um vazamento ocorrido na manhã desta segunda-feira (20) em uma adutora que transporta água da barragem do rio Joanes até as estações de tratamento da Bolandeira.

Segundo a Embasa, técnicos da empresa estão trabalhando na manutenção emergencial do equipamento cuja conclusão está prevista para o final da tarde desta segunda.

A completa regularização do fornecimento de água na área afetada se dará nas 48 horas seguintes ao início da retomada gradativa do abastecimento logo após o término do serviço.

Confira a lista de municípios da capital que terá o abastecimento afetado: