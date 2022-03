Vazamento em tubulação assusta clientes em shopping de Salvador; vídeo

O vazamento em um duto de água potável no teto de uma ala do Shopping da Bahia, em Salvador, causou alarde por quem estava presente no local na noite da última quarta-feira (2). O gesso que cobre o teto da região, sobre um lance de escada que dá acesso ao 3º piso, foi afetado. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a assessoria do centro comercial, o incidente aconteceu próximo ao horário de fechamento e não foi necessária uma interrupção do funcionamento dos serviços, apenas um isolamento da área.

A assessoria ainda ressaltou que o caso não teve relação com as chuvas que caíram em Salvador durante a madrugada.

De acordo com nota do estabelecimento, assim que foi constatado o fato, a equipe de manutenção predial do empreendimento atuou para resolver a questão. Todo o procedimento durou cerca de 30 minutos durante o fechamento do shopping, por volta das 22h.