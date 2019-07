Veja 328 locais de Salvador para pegar remédios de graça

Foto: Jefferson Peixoto/SecomPMS

A população soteropolitana possui 328 locais onde pode conseguir remédios de forma gratuita. São 138 postos de saúde onde é possível fazer a retirada, além da rede básica e das 190 farmácias privadas que realizam a dispensação de graça ou com até 90% de desconto.

Somente esse ano, 106 milhões de itens foram dispensados nos postos de saúde da rede municipal. A retirada sem custos de medicamentos é parte do programa "Farmácia Popular do Brasil", desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ao incorporar a rede de drogarias do setor privado, são ampliadas as opções para que o usuário do SUS possa adquirir tratamento para doenças como hipertensão, diabetes, doenças mentais e asmas. Além destes, são disponibilizados, com até 90% de desconto, medicamentos para rinite, dislipidemia (colesterol alto), doença de Parkinson, osteoporose e glaucoma. Anticoncepcionais e fraldas geriátricas também são ofertados.

Foto: Jefferson Peixoto/SecomPMS

De acordo com o coordenador da assistência Farmacêutica da SMS, Bruno Viriato, é um serviço complementar essencial para garantir que toda a população tenha acesso aos medicamentos quando necessário. “A rede é grande e espalhada por toda cidade. Quantos mais tivermos pontos espalhados em locais decentralizados, maior é o acesso da população aos remédios controlados”, reforça.

Viriato destaca que pacientes com hipertensão, diabetes e doenças mentais são os que mais procuraram a rede. “Esse é nosso principal público. São pessoas com patologias que precisam fazer controle diário e fazem uso constante de medicação. É importante dizer que temos pontos em toda Salvador para atender todos aqueles que necessitem de remédios”, salientou o coordenador.

Veja os locais onde a retirada pode ser feita



Selo

As farmácias da rede particular conveniadas ao SUS possuem o selo “Aqui tem Farmácia Popular” e estão distribuídas por diversos pontos da cidade. Diferente do horário do funcionamento dos postos municipais, que abrem de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, as drogarias privadas funcionam em horário amplo, algumas até 24 horas, assim como aos finais de semana e feriados, facilitando o acesso dos usuários.

Para utilizar o Programa Farmácia Popular, o cidadão deverá comparecer a um dos estabelecimentos credenciados, apresentando documento oficial com foto, número do CPF e a receita médica dentro do prazo de validade tanto do SUS quanto particular.