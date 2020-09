Veja a lista das localidades que serão anunciadas como novos bairros de Salvador

O prefeito ACM Neto (DEM) irá anunciar, nesta terça-feira (1), a criação de novos bairros em Salvador. De acordo com informações obtidas pelo site Alô Alô Bahia, as localidades de Chame-Chame, Colinas de Periperi, Dois de Julho, Horto Florestal, Ilha Amarela, Mirantes de Periperi e Vista Alegre passarão a ser bairros.

Comemoração

Para ex-vereador e deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que foi o relator do projeto e participou diretamente propondo as emendas do Horto Florestal e do Dois de Julho, é uma grande conquista para a cidade. “O prefeito ACM Neto foi muito arrojado em encaminhar este projeto. Salvador tinha apenas 32 bairros legalmente definidos, o que gerava uma grande confusão, principalmente para o desenvolvimento de políticas públicas específicas, para o endereçamento das correspondências e comprovação de residência”, afirmou.

Leia mais no Alô Alô Bahia