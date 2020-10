Veja a lista dos vinhos premiados no Brazil Wine Challenge

Para comprar vinhos que te deixem feliz, eu diria que é preciso cruzar pelo menos estas informações: o que você entende sobre o assunto, o que o seu paladar pede e o que especialistas indicam. Isoladamente, essas variáveis podem trazer mais confusão do que boas experiências.

Se for o caso, adicione mais uma “fonte de dados” à conta: o resultado de concursos, como o Brazil Wine Challenge. Este, inclusive, é realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) com a chancela oficial da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e da União Internacional de Enólogos.

A 10ª edição do certame, cujo resultado foi divulgado na última sexta-feira (16), conferiu 237 medalhas a vinhos de todo o mundo. Destes, 21 receberam o título de Gran Ouro – com mais de 93 pontos.

Entre os que já provei da lista de premiados, estão vinhos do dia-a-dia como o Rio Sol Chenin Blanc 2019, que custa a partir de R$ 24 nos mercados nordestinos; ao chileno Laura Hartwig Edición de Família 2015, vinho de guarda com preços a partir de R$ 243.

A vinícola baiana Terranova/Miolo Wine Group também ganhou Ouro com dois rótulos da uva Syrah. O resultado do Brazil Wine Challenge pode ser acessado neste link.

Reabertura

A Adega Terroir, localizada no bairro Rio Vermelho, Salvador (BA), reabriu as portas com horários especiais. Às sextas e sábados, a casa funciona como wine bar das 18h às 23h30. O delivery segue funcionando às terças e sextas; e os pedidos devem ser feitos com até um dia de antecedência. Um dos vinhos para provar nessa reabertura é o Luar do Pampa Cabernet Sauvignon 2017, que também ganhou Ouro no Brazil Wine Challenge. O espaço fica na Rua da Fonte do Boi, 61.

Rodízio

A partir da próxima semana, a Cave Queijos realizará toda quarta-feira um rodízio de vinhos na casa. Pagando R$ 96/pessoa, você prova os 5 rótulos da noite à vontade, sem restrição.

As marcas são informadas somente na hora do evento, que acontece das 19h às 22h, e haverá um cardápio especial de pratos para acompanhar. Recomenda-se fazer reserva pelos telefones (71) 98884-7496 e (71) 98243-5411. O estabelecimento fica na Rua das Dálias, 37, bairro da Pituba.

Novidades d’além mar

O festival Vinhos de Portugal começa na próxima sexta-feira e segue até 1º de novembro em supermercados, adegas e lojas especializadas de todo o país. Durante esse período, centenas de novos rótulos portugueses serão comercializados no país com preços especiais. Na Bahia está confirmada a participação das lojas do Carrefour e Pão de Açúcar; enquanto em Pernambuco, participam 19 lojas das redes Arco-Mix e Bonanza. Os e-commerces Wine.com e Evino, além de lojas e importadoras como Decanter e World Wine, também preparam ações especiais.

É de Minas, uai

Ainda não conhece os vinhos de Minas Gerais? A franquia Empório Coisas de Minas Salvador adicionou às suas prateleiras rótulos da Luiz Porto Vinhos Finos, que são produzidos em Cordislândia (MG). Estão disponíveis os varietais de Sauvignon Blanc, Merlot e Cabernet Sauvignon, todos da linha que leva o nome da marca; além do Moscatel, que compõe a linha Dom de Minas. A loja fica na Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, n° 198, Ondina – Edifício Mar à Vista (próximo às Gordinhas).

Pais e mães dos vinhos

Esta quinta, 22/10, se comemora o Dia do Enólogo – o/a profissional responsável pela elaboração dos nossos amados vinhos! Que tal abrir um rótulo que você gosta para homenagear esses especialistas que nos dão tantas alegrias?