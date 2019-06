Veja a programação completa para o Dois de Julho

A fase de preparativos de Salvador para os festejos do Dois de Julho já estão em fase final. O evento esse ano tem como tema "Patrimônio do Povo", segundo a Prefeitura de Salvador. Há três mudanças no desfile desse ano em relação ao de 2018, diz a prefeitura.

Primeiro, o concurso de fachadas desse ano terá premiações de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil para as três melhores decorações no trajeto do cortejo, entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus, valores maiores do que os do último Dois de Julho.

Já o concurso cultural "Aos pés do caboclo" vai escolher duas pessoas para subir no Monumento ao Dois de Julho e conhecer os detalhes históricos e arquitetônicos da obra. Os convidados serão guiados pelo professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), José Dirson. Localizado no Largo do Campo Grande, o monumento é símbolo da Independência da Bahia, tendo como elemento principal o caboclo, representando o povo. Inaugurada em 1895, a obra passa em 2019 por restauração promovida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Os selecionados sairão de uma disputa feita na página da FGM no Facebook. Era preciso ter 18 anos, seguir a página e comentar na imagem do concurso, em 300 caracteres, começando com a frase "Aos pés do caboclo, eu..."; A intenção era que o participante contasse uma história relacionado ao monumeto ou às celebrações de Dois de Julho. Valerão comentários feitos entre 7 e 17 de junho.

Por fim, haverá mudança na data do Te Deum, que será celebrado no dia 30 de junho, às 11h, na Catedral Basílica, homenageando a cronista e membro da Academia de Letras da Bahia, Hildegardes Cantolino Vianna, falecida em 2005. A marca deste ano traz a assinatura de dois grandes artistas plásticos, Euro Pires e J. Cunha, que tiveram como fonte de inspiração, o entendimento sobre a importância da preservação do patrimônio.

Programação

Começa no domingo (30) a programação do Dois de Julho, com a saída do Fogo Simbólico da cidade de Cachoeira, passando por Saubara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, até chegar em Pirajá na segunda (1º).

Nesse dia, os atos comemorativos começam às 16h, com a chegada do fogo. No mesmo horário, haverá o acendimento da Pira, no Largo de Pirajá, o hasteamento das bandeiras por autoridades e a colocação de flores no túmulo do General Labatut.

Finalmente, no 2 de Julho, haverá uma alvorada com queima de fogos na Lapinha, às 6h. Às 8h30, acontece o hasteamento da bandeira por autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

Em seguida, acontece a Colocação de Flores no monumento ao General Labatut e, na sequência, os carros emblemáticos do caboclo e da cabocla iniciam o desfile pelas ruas do bairro da Liberdade, Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho e Avenida Sete de Setembro, em direção ao Largo Dois de Julho (Campo Grande).

A celebração se encerra por volta das 17h, no Campo Grande, em ato simbólico de hasteamento das bandeiras do Brasil, Bahia e Salvador, colocação de coroas de flores no monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes e acendimento da Pira do Fogo Simbólico pelo atleta olímpico de natação Edvaldo Valério.

Cultura

A data também será celebrada com muitas atrações culturais. Entre elas está o XXVII Encontro de Filarmônicas sob regência do maestro Fred Dantas, que ocorrerá das 17h30 às 21h30 da terça-feira (2), no Campo Grande. Também no Campo Grande, na quarta-feira (3), o público vai poder participar do Baile da Independência com a Orquestra do maestro Fred Dantas, das 18h às 21h30.

Na quinta (4), às 18h, acontece no Espaço Cultural da Barroquinha uma edição especial do Patrimônio É..., roda de conversa mensal sobre educação patrimonial. O tema dessa vez será dedicado ao Dois de Julho. As celebrações serão encerradas às 18h30 do dia 5 de julho com a volta dos carros emblemáticos à Lapinha. O ato contará com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô, fanfarras e grupos culturais.

PROGRAMAÇÃO

DIA 30/6 (domingo)

7h30 – Saída do Fogo Simbólico da cidade de Cachoeira, passando pelas cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, com destino ao bairro de Pirajá em Salvador, conduzido pelos soldados do Exército e atletas baianos.

11h - Celebração do Te Deum na Catedral Basílica de Salvador e homenagem à Hildegardes Cantolino Viana.

DIA 1°/7 (segunda-feira)

16h – Chegada do Fogo Simbólico e acendimento da pira – Largo de Pirajá.

Hasteamento das bandeiras por autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Polícia Militar.

Brasil – Exmº. Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto - Prefeito de Salvador.

Bahia – Exmº Sr. general de divisão Marcos André da Silva Alvim.

Salvador – Exmº. Sr. Diógenes Tolentino Oliveira - prefeito de Simões Filho.

Colocação de flores no túmulo do General Labatut, pelos Exmº Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto - prefeito de Salvador e demais autoridades.

17h – Encerramento da solenidade.



DIA 2/7 (terça-feira)

TURNO MATUTINO

6h – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha.

7h – Organização do cortejo cívico.

8h30 – Hasteamento das bandeiras por autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

Brasil – Exmº Senhor Rui Costa - governador da Bahia.

Bahia – Exmº Senhor Deputado Estadual Nelson Leal - presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.



Salvador – Exmº Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto - prefeito de Salvador.



IGHB – Exmº Senhor Eduardo Morais de Castro - presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.



Colocação de flores, pelas autoridades, no monumento ao General Labatut pelo governador, prefeito, presidente da Assembleia, presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e comandantes militares.



Entrega dos carros emblemáticos – Discurso do Exmº Sr. Eduardo Morais de Castro - presidente do IGHB



Execução do Hino ao 2 de Julho pela Banda de Música da Marinha do Brasil.



9h – Início do cortejo cívico.



Homenagem aos heróis da Independência: breve parada em frente ao Convento da Soledade.



Homenagem da Ordem Terceira do Carmo: breve parada em frente à Ordem, para pronunciamento de um membro da instituição.



Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos: breve parada em frente à igreja.



11h30 – Recolhimento dos carros emblemáticos dos caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.



TURNO VESPERTINO

14h – Organização do cortejo cívico.

15h – Início do cortejo cívico.



Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.



15h30 – Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval



16h15 – Previsão de chegada dos carros emblemáticos e das autoridades ao Campo Grande.

Hasteamento das bandeiras por autoridades.

Execução do Hino Nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica.

Brasil - Exmº Senhor Rui Costa - governador do Estado da Bahia.

Bahia - Exmº Senhor Deputado Estadual Nelson Leal - presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

Salvador - Exmº Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto - prefeito de Salvador.



Colocação de Coroas de Flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes. Governador, Prefeito, Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Comandantes Militares.

Acendimento da Pira do Fogo Simbólico Pelo atleta olímpico de natação Edvaldo Valério

Execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Maestro Wanderley da Polícia Militar da Bahia.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL

- DIA 2/7 (terça-feira)

Local: Campo Grande

Das 17h30 às 21h30 – XXVII Encontro de Filarmônicas – Regência: Maestro Fred Dantas

- DIA 3/7 (quarta feira)

Local: Campo Grande

Das 18h às 21h30 – Baile da Independência – com a Orquestra do Maestro Fred Dantas.

- DIA 4/7 (quinta-feira)

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

18h – “Patrimônio É” – 2 de Julho – Patrimônio do Povo

- DIA 5/7 (sexta-feira)

Local: Campo Grande - Lapinha

18h30 – Volta dos carros emblemáticos, com participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, fanfarras e grupos culturais.