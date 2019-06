Veja algumas das melhores opções da Restaurant Week em Salvador

Pagar mais barato para comer em bons restaurantes: o Restaurant Week é um evento que propõe exatamente isso. Por R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar, é possível degustar entrada, prato principal e sobremesa (sem bebida e 10%).

Como são sessenta estabelecimentos participando desta primeira edição de 2019 em Salvador, fizemos uma curadoria e fomos conhecer os menus de 24 deles, que vão de Itapuã ao Comércio. O objetivo é trazer o que encontramos de melhor no Restaurant Week deste ano. No top 10, falamos dos que amamos. Mais abaixo na página, apontamos aqueles dos quais gostamos, mas que não fizeram festa na boca. Por fim, aqueles restaurantes que a gente apenas visitou. Tudo a convite da organização do evento.

Você tem até o domingo, dia 9 de junho, para fazer seu próprio roteiro. Bom apetite!

Alfredo di Roma (Foto: Victor Villarpando/CORREIO)

Italianão tradicional - Alfredo di Roma

Queijo coalho empanado para começar o almoço não tem como ser ruim. Salada de folhas, morango, kiwi e mostarda também não. Polpetone bem temperado, mas o Espaguete à carbonara com carne seca foi uma iguaria. Ambos muito bem servidos. O Pudim de tapioca com calda de doce de leite fechou com perfeição.Av Oceanica, 2004 - Jardim Apipema. Tel.: 71 3331-7775.

Soho (Foto: Victor Villarpando/CORREIO)

Japonês top - Soho (Bahia Marina e Itaigara)

O combo de sashimi, niguiri, spicy tuna, shake couve e hossomaki encanta amantes de comida japa. O Teppan de salmão com arroz de shimeji e brócolis agrada gregos e troianos no almoço. O hot roll da entrada é imbatível e o sorvete de coco com gengibre refresca tudo. Bahia Marina e Shopping Paseo Itaigara. Tels.: 71 3322-4554 e 71 3453-5445.

O árabe do week - Minyara Rotisseria

A Coalhada seca (gostosa e leve) e o homus com pão árabe torradinho são excelentes entradas para beliscar com um chope. O Kafta na brasa com tabule e batatas fritas lembra os melhores que comi na Andaluzia, com direito a muito tempero picado supermiudinho na carne e na salada; além de salpicado na batata frita sequinha, crocante por fora e macia por dentro. A sobremesa, Achta, é uma espécie de panqueca com nozes e mel árabe: diferente e doce sem ser enjoativa. Av. Paralela, Alphamall, lojas 7 e 8 - Alphaville 1. Tel.: 71 3035-4829

Confraria das Ostras (Foto: Victor Villarpando/CORREIO)

Prazeres da carne - Confraria das Ostras

Não se engane com o nome: o almoço da Confraria das Ostras é todo trabalhado nas delícias da carne. A minipizza rústica de linguiça artesanal de pato e muçarela de búfala é crocante, bem recheada e deliciosa. A Entranha de fraldinha Black Angus - macia, saborosíssima - com penne ao molho bechamel, parma, sálvia e champingnon estava sensacional. De sobremesa, o tartelete de limão tem massa bem torrada. Fez minha alma sorrir. R. da Fonte do Boi, 8 - Rio Vermelho. Tel.: 71 3334-7504.

É Doceria e Bistrô (Foto: Victor Villarpando/CORREIO)

Maravilhas para poucos - É Doceria e Bistrô

A Bolinha de queijo coalho com aipim e presunto de parma assado é sensacional. O Camarão ao panko no molho rosé é bom e graúdo, mas o Gratin de banana da terra com carne seca é uma maravilha. Parma crocante faz a diferença no almoço. Na sobremesa, o único defeito do manjar de coco com goiabada é não ser maior. Al. das Espatódeas, 555 - Caminho das Árvores. Tel.: 71 3565-5345.

Rincon Bueno

A linguiça do Mix de Chorizo é macia e saborosa, não deixando vez para a salada com palmito. Pra almoçar mesmo, o galeto na brasa é macio e saboroso, mas o bife de chorizo arrasa mais. Acompanhamentos como a crocantíssima farofa de panko e o arroz de brócolis gostoso de verdade (palavra de quem não é fã do vegetal) impressionam. Pra finalizar, a mini panqueca de doce de leite satisfaz bem as formigas. Rua das Hortências, 600 - Pituba. Tel.: 71 3016-2016.

La Pulperia

O Cupim com farofa crocante de tapioca no bacon já indica: o jantar vai ser bom. A carne é supergostosa, com gordurinha na medida. No principal, tanto o bife de Ancho quanto o de Chorizo são ótimos, como as guarnições, que dão vontade de pedir mais, com destaque para a farofa amanteigada de banana. Para adoçar o bico, a mini panqueca de doce de leite faz a alegria. R. Novo Horizonte, 39 - Acupe de Brotas. Tel.: 71 3015-7379.

Bela Napoli (Foto: Victor Villarpando/CORREIO)

Bella Napoli

O negócio já começa bem no jantar com a Brandade de bacalhau com coulis de maracujá e crocante de parma, com direito a sementes da fruta. O camarão ao molho de licuri com risoto de queijo brie e maçã verde estava delicioso. A carne (shoulder steak) era macia, com gosto de manteiga e ervas, mais purê de mandioquinha. A Pêra ao cardamomo, sobremesa, chega chegando. Al. das Espatódeas, 491 - Caminho das Árvores. Tel.: 71 3354-1962.

Doq (Foto: Victor Villarpando/CORREIO)

DOQ

A almôndega de Blend Angus na brasa com molho de tomate e queijo maçaricado é sensacinal. No principal, o velho e bom tanto faz: Salmão com pele crocante, brócolis com missô e mel ou Flank Steak Angus com batatas ao murro na brasa. Duas maravilhas. Pra fechar com tudo o jantar, o Brownie de chocolate com cobertura é cheio de sabor e não enjoa. O churros, crocante e sequinho, também. Difícil escolher um só. R. das Dálias, 584 - Pituba. Tel.: 71 3451-7777.

Riz

No jantar, a bruschetta de ratatouille e mussarela estava boa, com pão torradinho. Mas o bolinho frito de banana da terra com fumeiro foi mais marcante. Os dois risotos do prato principal estavam muitíssimo bons: o de camarão com coco, caju e pesto de coentro e o de ossobuco com queijo brie e damasco também. Na sobremesa, o pavê de frutas vermelhas é opção equilibrada na doçura. O Brigadeirão com morango é para chocólatras. Rua das Hortencias, 966, loja 2 - Pituba. Tel.: 71 3019-2800.

Gostamos: Coffeetown, Du Chef, Gattai, Martim Pescador (almoço); Boucherie, Paris 6, Solar Rio Vermelho (jantar).

Apenas visitamos: Al Mare, Barravento, Casa di Vina, DAS, Rincon Bueno, Solar Graça (almoço).