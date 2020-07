Veja as ações que farão parte da Semana #VemProVinho2020

Começa na próxima segunda-feira (20) uma ação nacional da qual você, bebedor de vinhos, poderá tirar muito proveito! É a campanha #VemProVinho2020, que engaja empresas, bares, restaurantes, produtores, distribuidoras, importadoras e profissionais da área em ações para fomentar o consumo da bebida de maneira responsável.

Haverá desde descontos em vinhos a capacitações gratuitas. A lista completa dos eventos e promoções está sendo atualizada todos os dias no site oficial da Pró-Vinho, realizadora da iniciativa. Eu vou fazer a minha parte e já agendei três lives no meu Instagram para que você aprenda ainda mais sobre a bebida. Serão elas:

● Desmistificando a Degustação do Vinho

20/07 | 19h com a sommelière Juliana Britto, da @adegabox111.

● Os Vinhos do Novo Chile

22/07 | 19h com o sommelier radicado no Chile, Artur Farias (@321chile);

● Syrah e o terroir Vale do São Francisco

25/07 | 17h com os enólogos Miguel Ângelo e Eloiza Teixeira, do @grupomiolo.

Clique aqui para adicionar ao seu calendário do celular e ser lembrado!

Dica do dia: vinho não “avinagra”, ele oxida!

Se você cometeu o crime de deixar um vinho aberto por mais de três dias na geladeira, é bem possível que ele tenha perdido suas principais características de sabor e aromas. Mas uma coisa é certa: ele não avinagrou! O que aconteceu é que ele sofreu uma oxidação química pela exposição ao ar, produzindo um composto chamado acetaldeído e que tem odor similar ao vinagre.

Para que um vinho se transforme verdadeiramente em vinagre é necessário que passe por um processo chamado fermentação acética. Na indústria, são adicionadas bactérias específicas ao mosto de uvas que acabou de passar por fermentação alcoólica. É como um levain para os pães naturais, só que conhecido como “mãe do vinagre”. Esses microorganismos, em contato com bastante oxigênio, transformam o álcool do líquido em ácido acético. Aí, sim, habemus vinagre!

Rótulos que provei

LEVINHO | Miolo Gamay Nouveau 2020 (R$ 37,50) - Jovem, saboroso e com aromas de uvas e morangos frescos, recém tirados do pé! Tem uma cor intensa para a variedade, mas com corpo super leve, taninos macios e finos. É vegano (explico sobre isso aqui) e fermentou com leveduras do próprio meio ambiente! Um vinho bem fresquinho e natureba que pede harmonizações por similaridade: saladinhas, queijos de massa mole e carnes brancas.

ADOCICADO | Ca’ Del Sette Appassionante Rosso Veneto IGT 2016 (R$ 77) - Se você ainda não gosta de vinho seco e está em transição para os finos, sugiro uma aposta nessa potência. Elaborado com as uvas Cabernet Sauvignon e Merlot, passa por duas técnicas de vinificação que garantem complexidade, corpo e dulçor: appassimento (secamento parcial de uvas) e ripasso, que é passar os vinhos nas cascas de outro. E ainda tem boa acidez, o que o deixa ainda mais interessante.

COMPLEXO | Ruca Malén Terroir Series (R$ 145) - Fãs de Malbec vão adorar este aqui. Ele traz um blend de dois terroirs argentinos de renome (Valle de Uco e Luján de Cuyo). Tem aroma adocicado e complexo, com surpreendentes notas de caramelo; e seu estágio em carvalho está super integrado, sem se sobrepor às demais características. Excelente com carnes e pizzas com embutidos.