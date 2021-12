Veja as rodovias federais interditadas por conta da chuva na Bahia

Dez trechos de rodovias federais que cortam a Bahia estão bloqueadas ou interditados por conta dos estragos causados pelas chuvas nesta terça-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as causas mais frequentes são crateras formadas nas rodovias após algumas pistas cederem ou serem destruídas pela força da água. Algumas vias estão fechadas por conta de desmoronamento de encostas. Confira abaixo os trechos afetados e seus desvios:

Jequié - Interdição total. A pista afundou na BR-330, na altura do KM792, e carros pequenos conseguem passar com dificuldade em parte do acostamento;

Ubatã - Interdição total. A pista também afundou na BR-330, no trecho do KM866. Segundo a PRF, a força da água do rio danificou a rodovia deixando um enorme buraco. Há um desvio pela cidade para veículos de pequeno porte.

Santa Maria da Vitória - Interdição total. A pista cedeu na BR-349, no KM833. Um desvio está sendo usado com dificuldade em parte do acostamento apenas para veículos pequenos.

Itapebi - Interdição parcial. Houve um desmoronamento de barranco na BR-101, na altura do KM660

Laje - Interdição parcial. Existe uma sinalização de siga e pare no trecho do KM 244, da BR-420.

Jequié - Interdições parciais. Há diversos pontos de interdição por conta de árvores e galhos caídos na pista entre os KMs 807 e 860, da BR-330

Tancredo Neves - Interdição parcial. O acostamento desmoronou no KM314, da BR-101. Já no trecho do KM316, uma barreira foi quebrada.

Teolândia - Interdições parciais. Na BR-101, na altura do KM351, ocorreu o desabamento do acostamento. Já no KM 345 da mesma rodovia, um barranco desmoronou impedindo a passagem de veículos em parte da via.